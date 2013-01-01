Приговор экс-главе Сахалинского МФЦ вступил в силу

Обвинительный приговор в отношении бывшего руководителя МФЦ Сахалинской области вступил в законную силу

По информации пресс-службы областной прокуратуры, 7 апреля 2017 суд признал экс-главу ведомства виновным в совершении семи преступлений. Ему инкриминировалось мошенничество в особо крупном размере с использованием своего служебного положения.

Установлено, что фигурант организовал преступную группу, которая с 2013 по 2014 год занималась хищениями бюджетных средств с использованием предоставленных участникам группы полномочий по приобретению помещений для нужд МФЦ. Члены группы завышали стоимость приобретаемой в собственность области недвижимости. Ущерб бюджету области от мошеннических действий преступной группы составил более 36 млн рублей.

Экс-главе МФЦ предстоит отсидеть пять лет в исправительной колонии общего режима. После отбывания наказания он не сможет в течение трех лет занимать руководящие должности в госорганах и органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях и организациях.

По информации надзорного ведомства, 19 июня Сахалинский областной суд приговор оставил без изменения, и он вступил в законную силу.