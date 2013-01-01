Сахалинцы продолжают незаконную добычу краба

С начала июня сахалинские пограничники пресекли более десятка преступлений и правонарушений, связанных с незаконным выловом краба.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в Погрануправлении ФСБ России, 22 июня на побережье Татарского пролива в 3 км южнее томаринского села Пензенское пограничники вышли на след браконьеров. Группа из троих сахалинцев промышляла краба, но преступников интересовали только его конечности. Однако краболовы остались не только без добычи, но лишились еще автомобиля, лодочного прицепа, резиновой лодки с подвесным руль-мотором, GPS- навигатора и промыслового оборудования.

Сегодня стражи морских границ задержали еще одного любителя левой добычи. В районе села Взморье Долинского района он незаконно выловил более 150 кг камчатского краба. Почти половина улова состояла из самок. Краб оценен специалистами как жизнеспособный и выпущен в естественную среду обитания.

В отношении всех нарушителей проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовных дел за незаконную добычу ВБР.