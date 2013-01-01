Для участников ВЭФ-2017 подготовили 6,5 тыс. гостиничных номеров

Организаторы третьего Восточного экономического форума подготовили 6,5 тыс. гостиничных номеров для делегатов, журналистов и сотрудников обеспечивающих организаций.

По информации оргкомитета, 3,5 тысячи из них находятся на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Для максимально комфортного размещения участников были заключены договоры о бронировании номеров с 22 гостиницами Владивостока и кампусом ДВФУ.

В случае необходимости содействия в размещении делегаты и журналисты могут направлять заявки с указанием желаемой гостиницы, количества номеров, Ф.И.О. гостей, дат проживания на электронную почту booking@forumvostok.ru или заполнить специальную форму в разделе «Гостиницы» на официальном сайте Форума (www.forumvostok.ru). Окончание приема заявок – 25 августа.

При наличии запрашиваемых номеров приоритет в гостиничном размещении будет отдан более ранним заявкам. Участникам будет оказано содействие в размещении согласно формату участия в пределах установленных квот.

Список доступных для бронирования гостиниц и порядок бронирования можно найти в разделе «Гостиницы» на официальном сайте Форума (www.forumvostok.ru).

Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу президента России. ВЭФ-2017 года пройдет 6 и 7 сентября во Владивостоке. Площадка форума – кампус ДВФУ на острове Русский.