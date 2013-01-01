Центр внимания. Выпуск от 23 июня
В этом выпуске: «Народы. Религии. Общество», билет к солнцу, вырастили сыновей и посадили деревья, покорители земли, спортивные и другие новости.
Пропали туристы
Четырехдневные поиски двоих туристов, самостоятельно отправившихся в район вулкана Баранского, продолжаются на острове Итуруп. Обследование территории не дало никакой информации. По словам спасателей, они не смогли обнаружить даже следы пропавших.
«Народы. Религии. Общество»
Дальневосточники подняли вопросы межнациональных и межконфессиональных отношений. Местом встречи экспертов стал Южно-Сахалинск. 23 июня в областном центре открылся региональный форум «Народы. Религии. Общество». Он продлится два дня.
Билет к солнцу
Сахалинские инвалиды, получающие социальную пенсию, могут раз в два года бесплатно съездить в отпуск по России. Этой возможностью ежегодно пользуются десятки человек. При этом документов для того, чтобы воспользоваться данной мерой соцподдержки, нужно ненамного больше, чем для бесплатного проезда работающим гражданам.
Вырастили сыновей и посадили деревья
Мини-аллея выпускников появилась в южно-сахалиснком детском саду «Журавушка». Деревья высаживали родители с детьми. Саженцы по просьбе инициативной группы им предоставили молодогвардейцы совместно с городскими депутатами. Они же помогли активистам в земляных работах.
Покорители земли
Мастерство обработки земли продемонстрировали на сахалинских полях лучшие пахари. Виртуозы этого непростого ремесла вспахивали грунт на время и качество. Соревнование состоялось во время проведения ежегодного Дня поля.
Собрался в поход – зарегистрируйся!
В Сахалинской области туристы начали активно ходить в пешие походы. К этому их расположила установившаяся теплая погода. Между тем не всем известно, что в марте в силу вступило в силу постановление правительства России, исходя из которого туристические группы обязаны перед выходом на маршрут регистрироваться в спасательных службах.
Резонансный спектакль
Сочинение по гоголевской «Женитьбе» представили актеры Санкт-Петербургского академического театра. Это один из самых резонансных спектаклей фестиваля «Сахалинская рампа», который собрал больше 200 актеров из разных городов России. В этот раз внимание зрителей приковала Анна Ковальчук, известная по фильму «Мастер и Маргарита» и сериалу «Тайны следствия». Вокруг нее 3,5 часа кипели страсти. Столько длился спектакль.
Счастливые и загоревшие
Первая группа сахалинских ребят, отдыхавших в Крыму, вернулась домой. Дети набирались сил с начала июня в оздоровительном лагере «Атлантус». По дороге ребят сопровождали 13 взрослых. На месте их ждали экскурсии и развлекательные мероприятия.
Спартакиада по национальным видам спорта
В Южно-Сахалинске стартовала первая открытая спартакиада Сахалинской области по национальным видам спорта. В ней принимают участие дети коренных малочисленных народов Севера - от областной столицы до Охи. Всего около сотни мальчишек и девчонок. Этноспорт возник на основе особенностей труда и обитания коренных жителей Севера.
Олимпийский день
Сегодня в мире отмечают Международный олимпийский день. Быть участником, а ещё лучше победителем Олимпийских игр, мечтает каждый спортсмен. Этого результата, к примеру, сумел добиться двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов. Сегодня звезда мирового спорта живёт на Сахалине, президент федерации островного бокса с удовольствием делится опытом с местной подрастающей сменой.
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