Центр внимания. Выпуск от 23 июня

Пропали туристы

Четырехдневные поиски двоих туристов, самостоятельно отправившихся в район вулкана Баранского, продолжаются на острове Итуруп. Обследование территории не дало никакой информации. По словам спасателей, они не смогли обнаружить даже следы пропавших.

«Народы. Религии. Общество»

Дальневосточники подняли вопросы межнациональных и межконфессиональных отношений. Местом встречи экспертов стал Южно-Сахалинск. 23 июня в областном центре открылся региональный форум «Народы. Религии. Общество». Он продлится два дня.

Билет к солнцу

Сахалинские инвалиды, получающие социальную пенсию, могут раз в два года бесплатно съездить в отпуск по России. Этой возможностью ежегодно пользуются десятки человек. При этом документов для того, чтобы воспользоваться данной мерой соцподдержки, нужно ненамного больше, чем для бесплатного проезда работающим гражданам.

Вырастили сыновей и посадили деревья

Мини-аллея выпускников появилась в южно-сахалиснком детском саду «Журавушка». Деревья высаживали родители с детьми. Саженцы по просьбе инициативной группы им предоставили молодогвардейцы совместно с городскими депутатами. Они же помогли активистам в земляных работах.

Покорители земли

Мастерство обработки земли продемонстрировали на сахалинских полях лучшие пахари. Виртуозы этого непростого ремесла вспахивали грунт на время и качество. Соревнование состоялось во время проведения ежегодного Дня поля.

Собрался в поход – зарегистрируйся!

В Сахалинской области туристы начали активно ходить в пешие походы. К этому их расположила установившаяся теплая погода. Между тем не всем известно, что в марте в силу вступило в силу постановление правительства России, исходя из которого туристические группы обязаны перед выходом на маршрут регистрироваться в спасательных службах.

Резонансный спектакль

Сочинение по гоголевской «Женитьбе» представили актеры Санкт-Петербургского академического театра. Это один из самых резонансных спектаклей фестиваля «Сахалинская рампа», который собрал больше 200 актеров из разных городов России. В этот раз внимание зрителей приковала Анна Ковальчук, известная по фильму «Мастер и Маргарита» и сериалу «Тайны следствия». Вокруг нее 3,5 часа кипели страсти. Столько длился спектакль.