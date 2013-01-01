Чтобы помнили

22 июня - День памяти и скорби. Во всех регионах России состоялась традиционная акция «Свеча памяти». Она посвящена 76-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В Южно-Сахалинске сотни огней зажгли на рассвете, в 4 часа утра. Именно в это время на Советский Союз напали войска фашистской Германии. Памятную церемонию провели на мемориале Славы.

С видом на море

Первый арендный дом на этой неделе торжественно сдали Корсакове. Среди новоселов - учителя, врачи, сотрудники учреждений культуры и силовых структур. Ключи от новых квартир жильцы получили из рук главы региона. Он лично приехал поздравить горожан с торжественным событием.

Заветные метры

А вот семья Ровенских уже вовсю обживает новое жилье. Зульфия с сыном Артемом в прошлом году получили арендное жилье. А до этого они скитались по съемным квартирам больше 10 лет.

Лифт на пешеходном переходе

Сахалинавтодор торжественно презентовал первый на Сахалине лифтовый подъемник, которым дооборудовали надземный переход, построенный над проезжей частью проспекта Мира областного центра еще в 2013 году. Подрядчики приступили к выполнению работ в августе прошлого года. За это время они смонтировали и подключили конструкцию по обеим сторонам улицы. На открытии лифт протестировали все желающие, в том числе и инвалиды-колясочники.

Распознаватели лиц

Безопасность на объектах транспорта Сахалинской области повышается. В рамках внедрения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» идет установка камер видеонаблюдения в аэропортах, вокзалах и портах. Современное оборудование способно распознавать лица людей.

Накрыли нелегальное казино

Нелегальное казино ликвидировано сотрудниками полиции на Сахалине. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены двое граждан Приморского края, подозреваемых в организации нелегального бизнеса. Злоумышленники тщательно конспирировали работу подпольного заведения в центре Южно-Сахалинска. Попасть в клуб можно было по знакомству или поручительству постоянного клиента.