Уволен главный врач Поронайской ЦРБ Вячеслав Кучеренко.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», от занимаемой должности он освобождён из-за нарушений трудовой дисциплины. Кроме этого, у руководства регионального минздрава к нему накопилось немало вопросов. В ходе внеплановой проверки больницы у ревизоров возникло 40 замечаний. Одно из основных – внушительная просроченная кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками.

- Финансирование ЦРБ ведётся в полном объёме, и фактических оснований для создания этой ситуации нет, – отметили в министерстве здравоохранения области. - При этом возникают вопросы по внутренним расходам. Так, ряду сотрудников учреждения производились выплаты, не предусмотренные системой оплаты труда. Главному врачу, без согласования с минздравом, регулярно выписывались доплаты из средств, полученных больницей за оказание платных услуг.

Задолженность центральной районной больницы перед поставщиками и подрядчиками составляет 35 млн рублей. Треть суммы – это неоплаченные коммунальные платежи. Решать накопившееся проблемы предстоит новому руководству. В некоторые организации уже разосланы гарантийные письма, достигнуты договорённости о поэтапном погашении долгов.

Проверкой также установлены нарушения при закупке продуктов для нужд больницы. Довольно часто это происходило без проведения электронных аукционов. Хотя такая форма работы позволяет выбирать поставщика, предлагающего наиболее оптимальные цены, сообщили в региональном минздраве.