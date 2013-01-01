«Город. Женитьба. Гоголь»
Сочинение по гоголевской «Женитьбе» представили актеры Санкт-Петербургского академического театра. Это один из самых резонансных спектаклей фестиваля «Сахалинская рампа», который собрал больше 200 актеров из разных городов России. В этот раз внимание зрителей приковала Анна Ковальчук - известная по фильму «Мастер и Маргарита» и сериалу «Тайны следствия». Вокруг нее 3,5 часа кипели страсти. Столько длился спектакль.
Автор видео: Анастасия Носкова
Оператор: Евгений Ахмадеев
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