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21:33 / Центр внимания / сельское хозяйство / конкурсы  

Покорители земли

Мастерство обработки земли продемонстрировали на сахалинских полях лучшие пахари. Виртуозы этого непростого ремесла вспахивали грунт на время и качество. Соревнование состоялось во время проведения ежегодного «Дня поля».

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Теги  Конкурсы Сельское хозяйство
Автор видео: Сергей Суханов
Оператор: Евгений Ахмадеев

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Комментарии

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