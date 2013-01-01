Покорители земли
Мастерство обработки земли продемонстрировали на сахалинских полях лучшие пахари. Виртуозы этого непростого ремесла вспахивали грунт на время и качество. Соревнование состоялось во время проведения ежегодного «Дня поля».
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Мастерство обработки земли продемонстрировали на сахалинских полях лучшие пахари. Виртуозы этого непростого ремесла вспахивали грунт на время и качество. Соревнование состоялось во время проведения ежегодного «Дня поля».
Любовь к езде подшофе довела курильчанина до «уголовки»
Сахалинская журналистика с такими заголовками (не беру фантазии сахкомов и всяких аств) всё больше скатывается в жаргонщину и скудоязычие. Примитивный язык.
Сахалинские молодогвардейцы подарили детсаду аллею выпускников
всего 20 саженцев и так много слов ))))))) неужели так хочется выиграть выборы?)))))
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