Олимпийский день в Южно-Сахалинске перенесен на 1 июля

XXVIII Всероссийский олимпийский день, который в России отмечают сегодня, на Сахалине пришлось перенести на 1 июля.

Как сообщила РИА «Сахалин-Курилы» пресс-служба регионального минспорта, коррективы внесла островная погода. Дождь размыл дороги, по которым должны были проехать и пробежать участники велопробега и островные легкоатлеты.

По предварительным данным, расписание и программа «Олимпийской мили» останутся без изменений.

Напомним, праздник в этом году посвящен XXIII Олимпийским зимним играм 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Торжественное открытие «Олимпийской мили» начнется в 10:00 на точке старта (автодорога на СТК «Горный воздух»). Старт велопробега запланирован на 10:10, легкоатлетического пробега – на 10:15. Подъем на среднюю площадку СТК будет бесплатным с 9:30 до 11:30.

Финиш «Олимпийской мили» состоится на средней площадке спортивно-туристического комплекса «Горный воздух». Здесь для участников и гостей праздника организаторы подготовят праздничную программу.