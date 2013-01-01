Театральный фестиваль «Сахалинская рампа» завершил работу

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе Чехов-центра, коллектив академического театра им. Ленсовета из Питера встретился с хозяевами на прощальном вечере. Гастрольная группа во главе с главным режиссером театра Юрием Бутусовым и директором Валерием Градковским адресовала много теплых слов в адрес организаторов островного форума.

По словам Валерия Градковского, все просьбы гостей исполнялись мгновенно. Заслуженная артистка России Анна Ковальчук (исполнительница главной роли в гастрольной постановке) особо отметила гостеприимность актеров Чехов-центра.

- Лично я первый раз встречаю труппу, которая с таким радушием нас встретила. Я заметила все мелочи – начиная с объявления на доске, в котором приветствуют нас, и заканчивая экскурсией, которую провела Наталья Красилова. Храните эту традицию радушия, эту атмосферу теплоты, которой пропитана у вас в театре каждая гримерка, - пожелала именитая гостья.

Ее поддержал и народный артист России Сергей Мигицко, которые зрители знают по великолепной роли взрослого Андерсена в одной из последних работ Эльдара Рязанова. Он выразил надежду, что Чехов-центр когда-нибудь приедет со своим спектаклем в театр им. Ленсовета.