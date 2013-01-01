Дождь не помешал летнему турниру летающих лыжников Сахалина

Погода не отразилась сегодня на планах сахалинских прыгунов на лыжах с трамплина.

Как рассказал РИА «Сахалин-Курилы» старший тренер сборной области Владимир Спиваков, летний вариант пока самого мощного в регионе трамплина К-70 решили опробовать на летнем первенстве СШОР зимних видов спорта. Среди участников были мастера спорта Денис Веселов и Александр Халезов, кандидаты в мастера спорта Никита Лобода и Аркадий Налобин. Отсутствовал из лидеров только Александр Баженов, пока показывающий последние несколько сезонов самые стабильные среди сахалинцев результаты.

К сожалению, участникам удалось выполнить только по пробной и одной зачетной попытке. Вторую не дал выполнить дождь, в финале перешедший в откровенный ливень. Однако зрителей спортсменам удалось порадовать. Александр Халезов приземлился на отметках 70 и 73 метра, а Денис Веселов улетел на 78 и 77 метров.

Сегодня удалось, наконец-то, подробнее познакомиться с «новичком» на трамплинном комплексе в перулке Алтайском. Как поделился техник по эксплуатации объекта Евгений Савельев, гора разгона изготовлена из нержавеющей стали, и летом ее особо готовить не надо, а вот гору приземления необходимо. По бокам всей трассы расположены распылители, и они автоматически проливают воду на поверхность. Так что сегодняшний дождь оказался на руку технической службе. В целом, конечно, было необычно видеть после приземления за спортсменом не снежный вихрь, а небольшой водяной ураган.

Как рассказал Александр Халезов, нюансы в летних прыжках существуют. - Главное отличие заключается в качестве воздуха: летом он разряженный, а зимой плотнее. Прыгать, естественно, легче в холодное время года, - поделился спортсмен. Южносахалинца порадовал и тот факт, что теперь дома появился всесезонный трамплин. Отпадает необходимость выезжать за пределы области на многочисленные учебно-тренировочные сборы, проходить акклиматизации. Денис Веселов уже успел освоиться на К-70, провел на летнем варианте три тренировки, Кстати, на них он спокойно улетал за 80 метров. - Летом – другие условия, и тут тоже нужен определенный опыт. Сегодня не ставил себе конкретных целей, но очень хотелось порадовать зрителей полетом. А в целом, первенство, по традиции, стало одним из этапов подготовки к предстоящим стартам, - отметил спортсмен. Кстати, один из лидеров островного спорта намерен в этом сезоне штурмовать самые высокие вершины, первым делом – вернуться в сборную России. По собственному признанию, он несколько сдал последние два года.

Не менее серьезные цели ставят и начинающие летающие лыжники, для которых лидеры являются могучим стимулом к покорению спортивного олимпа. Один из них – без пяти минут четвероклассник Максим Калиберда. В спорт мужественных он пришел два года назад. Как поделился юный спортсмен, к ним в класс пришел известный сахалинский тренер Сергей Савельев. - Сергей Николаевич так интересно рассказывал о прыжках с трамплина, что я сразу записался в секцию. А вчера первый раз попробовал скатиться с К-30. Мне, правда, еще нравится плавание, но оно тоже может пригодиться в моем виде спорта, - рассказал мальчик. В кумирах у него все сахалинские летающие лыжники – и Денис Веселов, и Александр Халезов, и Александр Баженов. Мечтает, как и они, стать членом сборной страны и защищать честь России и Сахалина на олимпиадах.