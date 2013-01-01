Детский омбудсмен прокомментировала ЧП в больнице Сахалина

На ситуацию в одной из больниц Сахалина, где медсестра оскорбила ребенка и записала сцену на видео, отреагировала уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.

Как она написала на своей странице в Facebook, ее лично задела эта история с унижением маленького мальчика на Сахалине.

- Я видела этих малышей в больницах, когда волонтёром приходила к ним. Детей привозили, в основном, сотрудники полиции, порой избитых, голодных, один раз даже двухлетнюю пьяную девочку... Они напуганы, потеряны, потому что не знают, что происходит. Но я не встречала никогда даже намёка на такую дикую жестокость со стороны медперсонала. Не хватает времени у них -да , но так...- поделилась омбудсмен.

По ее словам, сейчас по данному случаю прокуратура проводит проверки, медработник уволена, уполномоченный по правам ребёнка Сахалина подключилась, чтобы помогать малышу. Главная проблема для Анны Кузнецовой: «но что сделать, чтобы этого НИКОГДА не могло быть, в принципе?!».

Как ранее информировало РИА «Сахалин-Курилы», сахалинская прокуратура организовала проверку в Макаровской ЦРБ.