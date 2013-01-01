Сахалинские юнармейцы примут присягу 25 июня

120 сахалинских школьников вступят в ряды всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», торжественная церемония принятия присяги состоится 25 июня на площади Победы областного центра. Красные береты получат главный символ Юнармии - знак орла. Начало - в 12:00.

Если погода не позволит провести мероприятие на открытом воздухе, его перенесут в волейбольный центр «Сахалин», сообщает пресс-служба регионального министерства спорта и молодежной политики.