Общегородской бал в Южно-Сахалинске заменили дискотекой

В связи с неблагоприятными погодными условиями и прогнозируемым понижением температуры на вечер 24 июня администрация Южно-Сахалинска корректирует программу общегородского выпускного.

Так, запланированный на 17:00 бал не состоится.

- Мы изучили прогноз погоды на вечер, а также приняли во внимание переживания учителей и родителей выпускников, и пришли к выводу, что танцевать на мокром асфальте в открытых бальных платьях и тонких рубашках юношам и девушкам будет некомфортно. Более того, в такую погоду легко простудиться. Рассматривались варианты организации вальса в теплой одежде. Но тогда пропадет все очарование этого танца. Да и для выпускниц процесс смены нарядов, страх за сохранность причесок и макияжа в такой торжественный день — это большой стресс, - отметила начальник городского департамента образования Анастасия Киктева.

При этом организаторы решили не отменять полностью мероприятие, а сделать его в формате общегородской дискотеки. Она начнется сегодня в 18:00 на площади Ленина. На нее приглашаются выпускники всех южно-сахалинских школ, а также жители и гости областного центра.

Сначала перед собравшимися выступят музыкальные коллективы 777`bend, Beat sound, DueZ, А-4.

В 20:00 виновников торжества поздравит мэр Сергей Надсадин, после чего начнется концерт молодого исполнителя Никиты Преснякова и МС Романова из Москвы. Как отмечают в управлении культуры, если позволят погодные условия, во время дискотеки будут использованы пиротехнические эффекты.

А в 22:00 небо над площадью Ленина озарит красочный фейерверк.