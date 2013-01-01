Госдума одобрила снижение энерготарифов на Дальнем Востоке

Государственная дума Российской Федерации рассмотрела во втором и третьем окончательных чтениях законопроект о реализации механизма снижения энерготарифов для промышленных потребителей на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», документ принят абсолютным большинством голосов: в его поддержку проголосовало 317 депутатов.

После подписания законопроекта президентом России Владимиром Путиным выравнивание энерготарифов на Дальнем Востоке начнется с 1 июля 2017 года. Снижение коснется пяти субъектов, которые сегодня являются территориально изолированными от энергорынка зонами. Это регионы с самыми высокими тарифами: Чукотский АО, Магаданская область, Камчатский край, Республика Саха (Якутия) и Сахалинская область. Самое большое понижение произойдет на Чукотке – более 70 % и в Якутии – 51 %. В Камчатском крае и Магаданской области тариф снизится более чем на 38 %, на Сахалине – на 35,5 %.

По словам министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, этот шаг будет способствовать развитию бизнеса в макрорегионе.

- Снижение энерготарифов до среднероссийского уровня даст экономию дальневосточным предприятиям в пяти регионах в объеме около 27 млрд рублей в год. За каждым новым проектом стоят новые заводы, предприятия, а значит больше рабочих мест для самих дальневосточников. Это одно из ключевых решений для стимулирования экономики региона, оно даст мультипликативный эффект», – подчеркнул глава Минвостокразвития.

Как неоднократно отмечали в ведомстве, в настоящий момент высокие энерготарифы сдерживают развитие всего макрорегиона. Так, в Якутии текущий тариф в два раза выше среднероссийского, на Камчатке - в 1,6 раза, на Чукотке - почти в 3,5 раза. Это делает продукцию многих предприятий в регионах Дальнего Востока неконкурентоспособной, удорожает жизнь в этих регионах, сдерживает запуск целого ряда новых инвестиционных проектов.

Поручение о выравнивании энерготарифов в дальневосточных регионах до среднероссийского уровня было дано Владимиром Путиным в Послании Федеральному собранию Российской Федерации 2015 года, напоминает пресс-служба Минвостокразвития.