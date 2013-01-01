В Южно-Сахалинске прошел общегородской праздник выпускников

Капризная сахалинская погода и корректировки в программе не помешали одинадцатиклассникам отметить на площади Ленина свой выпускной.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе мэрии, в субботу вечером здесь собрались сотни человек — выпускники, их родители, друзья и просто жители города, которые решили присоединиться к этому торжественному событию.

Не смотря на решение в связи с погодными условиями сократить торжественную часть и отменить вальс выпускников, танец все же состоялся. По просьбам выпускников организаторы дважды включали музыку. Затем согреться ребята могли динамичными танцами под зажигательные современные хиты в исполнении городских музыкальных коллективов.

Экзамены позади, впереди новая взрослая жизнь - ребята охотно делились своими впечатлениями от мероприятия и дальнейшими планами.

- Такие праздники — это здорово. Здесь мы можем собраться все вместе, выпускники всех городских школ и познакомиться, пообщаться, потанцевать – отметила Инга Попова из школы №13.

Ее поддержал одноклассник Даниил Ан.

- Здесь очень весело, но холодно, а так все отлично и музыка и атмосфера, - включился в разговор юноша

- Это отличный праздник для выпускников, мне кажется, что такой проводят только у нас, так чтобы с вальсом и всем городом. Очень ждем выступление Никиты Преснякова, - поделилась эмоциями выпускница школы №32 Катя Шушарина.

Девочки из восточного лицея Елизавета Бабышева, Алена Ли и их одноклассницы, пританцовывая, сошлись во мнении, что проводить общегородской бал выпускников — отличная идея и эту традицию нужно продолжать. Они также отметили, что получать высшее образование планируют на материке, но потом обязательно вернуться на Сахалин. С окончанием школы и вступлением во взрослую жизнь всех южно-сахалинских выпускников поздравил мэр города Сергей Надсадин.

- Добрый вечер! Не замерзли? Нет? И правильно, сегодня на этой площади нас согревает тепло наших сердец, - обратился к собравшимся Сергей Надсадин. - Сегодня все наши поздравления и пожелания звучат только для вас, дорогие выпускники 2017 года. Вы закончили школу - впереди большая дорога. Я вам советую не растерять то, что дала вам школа: друзей, жажду открытий. Во взрослой жизни вам понадобятся упорство, мужество, умение брать ответственность и принимать самостоятельные решения. Я желаю каждому из вас найти свое главное предназначение. Но, какую бы дорогу вы ни выбрали, оставайтесь порядочными людьми, уважайте родителей, не забывайте своих учителей, любите свою малую родину, живите и работайте на благо нашего города! Слова благодарности мэр адресовал педагогам, директорам школ и родителям выпускников. - Спасибо вам за нелегкий труд и терпение. Вы вложили в сегодняшних выпускников частичку своей души. Пусть их взрослая жизнь будет успешной и счастливой! Тогда будете счастливы и вы. Дискотека под открытым небом продолжилась выступлением приглашенных исполнителей Никиты Преснякова и МС Романова из Москвы. В 22:00 небо озарил праздничный фейерверк, но виновники тожества еще долго не расходились — выпускники делились впечатлениями и поздравляли друга с началом нового этапа в своей жизни.