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12:25 / Общество / Япония / фестиваль  

На Сахалине стартовал фестиваль культуры Японии и России

Международный российско-японский фестиваль культуры и искусства сегодня стартовал на Сахалине.

Вполне логично, что его началом стала знаменитая чайная церемония в музее книги Чехова «Остров Сахалин».

Особый ритуал более семи столетий японцы бережно хранят в качестве одного из культурных брендов страны. Появлением священнодействие обязано монахам, а путевку в жизнь ему дал сегун Асикага Ёсимицу. Исторический экскурс для сахалинцев совершила Сумико Цубуя. Женщина приехала специально с Хоккайдо. Она уверена, что ее участие в фестивале станет маленьким вкладом в социально-культурное сотрудничество России и Японии. Госпожа Цубуя делится секретами одного из брендов Страны восходящего солнца с соотечественниками и почитателями истории ее страны за рубежом.

Надо признать, что островитян трудно удивить такими церемониями, поскольку Генеральное консульство Японии в Южно-Сахалинске регулярно устраивает для островных поклонников Страны восходящего солнца подобные праздники. Но ритуал не перестает удивлять красотой и отработанными столетиями распорядком и законами чаепития. Строгая и гармоничная сервировка – посуда и соответствующая утварь обязательно должны «идти в ногу» со временем года.

Среди многочисленных зрителей была и известная на острове поэт и прозаик Елена Шевич.

- Посмотреть, как это делают мастера своего дела, всегда счастье. Сахалинцам в этом смысле вообще повезло: у нас больше возможности соприкоснуться с культурой Японии в силу географического соседства. Вряд ли я сама займусь икебаной или чайной церемонией, но видеть это – величайшее эстетическое наслаждение, - поделилась писатель.

Для специалиста по Японии и преподавателя СахГУ Петра Пасюкова все это не внове: он по работе часто бывает в соседней стране. Но он порадовался за земляков – не каждому удается посетить Страну восходящего солнца и увидеть удивительное действо в исполнении носителей культуры.

- Меня восхищает то почтение, с которым они относятся к своим древним традициям. В России существует множество обрядов, которые не менее интересны, но они не становятся объектов такого внимания. Надеюсь, что и мы сможем представить миру русские древние ритуалы, - рассказал Петр Пасюков.

Вполне логичным было присутствие на фестивале его внука Максима. Интерес к Японии у него, наверное, генетический. Пока мальчик знакомится с ней теоретически, но мечтает обязательно побывать в соседней стране и увидеть своими глазами все достопримечательности.

А пока благодаря таким совместным культурным форумам сахалинцам выпал шанс попробовать классический японский «маття». Этот сорт отличается особой горечью, поэтому перед тем как его выпить, надо обязательно съесть пирожное или печенье. По принципу контраста, сладости должны оттенить вкус напитка. И когда чашечки разносят помощники госпожи Цубуя в национальных кимоно с традиционными поклонами – рождается ощущение, что ты побывал в настоящем чайном домике.

В течение всего сегодняшнего дня сахалинцев ждет большая программа с участием художников, фотографов, мастеров икебана Японии.

Теги  Чайная церемония Фестиваль Япония Искусство
Автор текста и фото: Мария Снегирева

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