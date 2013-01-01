Фестиваль культуры России и Японии на Сахалине: икебана и фотовыставка

Международный фестиваль культуры России и Японии на Сахалине после чайной церемонии продолжили икебана-шоу и фотовыставка мастеров двух стран.

В музее книги Чехова «Остров Сахалин» мастер-класс провела почти свой человек в Южно-Сахалинске – президент Хоккайдского отделения школы икебана Нисимура Такако. Виртуоз в древнейшем искусстве аранжировки цветов не первый раз делится богатейшим опытом с островными поклонниками мастерством.

По традиции гостья из Японии использует местные цветы и поделочный материал. Казалось бы, в этом искусстве уже трудно удивить новациями, но Нисимура Такако смогла. В композициях она применила непривычным образом обработанные спаржу и волокна конопли. И под ее руками вырастали практически сцены их флористической жизни. Переполненный зал музея старался запечатлеть для вечности такие недолговечные моменты существования растений. По признанию многих зрителей, какие-то элементы, безусловно, они постараются взять в свои поделки.

Художник Галина Шелухина смогла профессионально оценить композиции гостей. По ее мнению, цвет и фактура элементов икебаны создают идеальную конфигурацию в пространстве.

С элементами живой природы могли смело поспорить фотографии, которые экспонировались в этом же зале. Пятеро японцев и трое островитян представили на совместной выставке в музее книги «Остров Сахалин» остановленные мгновенья природы острова.

Офисный работник Марьям Гаалабурда искренне не могла понять, как морская капуста, которую она сама собирает, стала объектом высочайшего искусства. Автор Гасё Ито, видимо, сам не меньше зрительницы впечатлился картиной, которую наблюдал . «У горы в Корсакове. Просто поразило» - таким лаконичным комментарием снабдил он свой снимок.

На выставке есть работа и островного фотографа Дмитрия Ковалева. Он оказался коллегой Марьям Гаалабурды. У его поразительного снимка «Пустой дом» женщина также задержалась надолго.

На работу коллег пришел посмотреть и известный сахалинский мастер Игорь Карпук. По его мнению, японские фотографы – мастера в портретной, пейзажной, сюжетной и уличной съемке.