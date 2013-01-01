120 новобранцев Юнармии приняли присягу в Южно-Сахалинске

120 юных сахалинцев присягнули на верность Юнармии и отечеству в Южно-Сахалинске 25 июня.

Изначально мероприятие планировалось провести на площади Победы областного центра, но в связи с погодой, торжественную церемонию решили перенести в здание волейбольного центра. Будущих юнармейцев пришли поздравить с важным событием в их жизни и вручить заветные медальоны члены правительства и епархии островного региона, а также заместитель главнокомандующего войсками Восточного военного округа по работе с личным составом генерал-майор Сергей Долотин.

Напомним, что с 19 по 24 июня дети из разных районов области участвовали во второй смене военно-патриотических сборов лагеря Юнармии. Там новобранцы жили в полевых условиях и проходили военную подготовку. По словам начальника сахалинского штаба всероссийского детско-юношеского движения Дмитрия Минязева, ребятам настолько понравилось в лагере, что они не хотели оттуда уезжать. - Сборы прошли замечательно, школьники попробовали свои силы в различных дисциплинах – полосе препятствий, строевой, огневой подготовке и других испытаниях. Кстати, результаты стрельб оказались очень хорошими, учитывая, что многие впервые держали оружие в руках, - рассказал Минязев. - В остальных дисциплинах юнармейцы тоже постарались. За эти семь дней многие из них научились подтягиваться, тогда как раньше они не умели этого делать совсем.

В этом году в сборах приняли участие представительницы прекрасного пола. Руководитель регионального движения отметил, что девочки во многом умудрились утереть нос мальчикам. Оказалось, что военное дело их привлекает даже больше, чем сильную половину. Особенно барышни отличились в строевой подготовке. - У них есть слух, они очень хорошо чувствуют такт, тянут носочки. Кроме того, они более подтянутые, чем мальчики, - добавил Минязев. – У нас есть и такие девочки, которые сейчас заканчивают 11 класс, мечтают поступить в педагогический институт и дальше заниматься юнармейским движением. К принятию присяги дети готовились не один день. По вечерам учили текст клятвы, а также слова гимна Юнармии. - Текст присяги давался мне нелегко, но я его всё-таки выучила. Конечно, на выступлении присутствовало волнение, но я переборола свой страх, и всё получилось, - поделилась четырнадцатилетняя жительница села Троицкого Ульяна Долинина.

18-летний холмчанин Вячеслав Рыжков решил стать юнармейцем, потому что собирается поступать в военную академию. Сборы для него – это проверка своих сил. - Всё очень круто. Конечно, было сложно, ведь мы спали в настоящих армейских казармах и питались солдатской едой. Но это мне так понравилось, что в следующий раз планирую снова туда приехать, - сказал парень. А вот 12-летняя Елизавета Кузнецова из Троицкого занимается фигурным катанием, что ей очень помогло на сборах, тем что отжимания и качание пресса – это всё связано со спортом. - Физические нагрузки всегда связаны со спортом. Поэтому мне было проще выполнять все эти упражнение, - рассказала девочка. – Кроме того, мы стреляли из автоматов, кидали учебные гранаты, сидели в боевых машинах, собирали и разбирали оружие. Это было очень интересно.

Она призналась, что фигурное катание для неё - это хобби, а свою судьбу она собирается связать с военным делом. В будущем планирует поступить в военно-медицинский институт. По словам зампреда регионального правительства Антона Зайцева, сегодня юнармейское движение а области активно развивается. В его ряды уже вступило 250 ребят, в будущем их количество будет исчисляться тысячами. - Отрадно, что сахалинское отделение было отмечено на федеральном уровне, Дмитрий Минязев поощрён благодарностью от руководства страны за активную деятельность, - подчеркнул Антон Зайцев. - В развитии движения областное правительство тесно сотрудничает с 68-м армейским корпусом. Военные предоставляют материально-техническую базу и обеспечивают все необходимые условия для ребят. Благодаря таким мероприятиям юные сахалинцы начинают понимать, как важно любить Родину и делать все возможное для ее процветания.