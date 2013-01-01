Коровы оккупировали улицы Смирных
Коровы оккупировали улицы Смирных.
Животные не боятся людей и расхаживают с ними по тротуарам, а иногда выходят на проезжую часть.
Как отмечают местные жители, появление коров в поселке - обычное явление, но раньше они так не наглели и паслись преимущественно на окраинах поселка. Возможно, сейчас у фермеров нехватка пастухов. А может, животные увлеклись поеданием травы и не заметили, как вышли на оживленные улицы.
Впрочем, смирныховцев не особо беспокоят такие выходы коров в свет, ведь они не агрессивны, не представляют опасности. Но автолюбители негодуют - почти двухметровые животные вальяжно расхаживают по дорогам, мешая движению транспорта.
- Проблема даже не в том, что коровы затрудняют проезд. Их же могут сбить. А это значит, что фермер понесет убыток. Жалко в итоге будет и корову, и хозяина. Вот к козам у нас претензий нет. Их в поселке тоже много, но они тихонько бегают по своим лужайкам и щиплют травку, а людей и транспорта и вовсе боятся, —поделился местный житель Фёдор.
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