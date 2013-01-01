Коровы оккупировали улицы Смирных.

Животные не боятся людей и расхаживают с ними по тротуарам, а иногда выходят на проезжую часть.

Как отмечают местные жители, появление коров в поселке - обычное явление, но раньше они так не наглели и паслись преимущественно на окраинах поселка. Возможно, сейчас у фермеров нехватка пастухов. А может, животные увлеклись поеданием травы и не заметили, как вышли на оживленные улицы.