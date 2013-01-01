На Сахалине в реке нашли труп девушки

В реке неподалёку от Углегорска (район Будо) нашли труп девушки. Страшеная находка обнаружена ранним утром 25 июня.

Как сообщают «Углегорские новости», труп случайно нашёл местный рыбак: тело зацепилось за снасти, которые мужчина вытаскивал из реки. На место происшествия углегорец сразу вызвал полицию.

В дежурной части ОМВД России по Углегорскому району информацию о том, что в реке найден труп, подтвердили.

Предположительный возраст погибшей — 25-30 лет. Её личность до настоящего времени не установлена. В момент гибели на девушке была белая куртка с капюшоном. Что послужило причиной смерти и каким образом тело попало в реку, пока неясно — вскрытие ещё не проведено. По предварительной информации, оно пробыло в воде около трёх суток.