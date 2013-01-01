Сегодня
16+
 
Реклама Контакты
Новости Статьи ОТВ Фото Онлайн-конференции Афиша Веб-камеры
Спецпроекты
Губернатор – личный контроль История любви Человек года Персона спорта Писатели Сахалина Поможем всем миром Лица культуры Жди меня на Сахалине Правовой ликбез Мой День Победы Военный альбом Стихи для ветерана 70 лет назад. Хроника Победы Даты военной истории Народный врач
Спецпроекты
Сервисы
«Губернские ведомости» в PDF Законы Сахалинской области Кто есть кто на Сахалине Опросы Курс валют Погода Расписание транспорта Бизнес-каталог Объявления Гороскоп Противодействие коррупции Закупки
Сервисы Блоги
Политика Экономика Общество Происшествия Культура Спорт ПроОстрова Конкурсы Человек года Просто жизнь: авторская колонка Найдись, хозяин!
Актуальные темы Дальневосточный гектар / Осторожно - медведи! / Дело Хорошавина / SKR против автохамов
Валюта   Погода   Транспорт   Гороскоп  
10:27 / Культура / фестиваль / выставки  

Сахалинцы познакомились с народными и промыслами России и Японии

Выставки декоративно-прикладного творчества мастеров двух стран открылись в Сахалинском областном художественном музее и Чехов-центре в рамках первого международного российско-японского фестиваля культуры и искусства.

Среди экспонатов - несколько сотен изделий из дерева, бересты, кожи, войлока, фетра, железа и других материалов.

К примеру, представители коренного народа острова Хоккайдо – айны – привезли на Сахалин традиционный ткацкий станок. С его помощью на глазах у изумленных посетителей был воссоздан процесс получения ткани из коры вяза.

- На острове мы впервые, прибыли из японского города Виратори. Хотим познакомить сахалинцев со своим искусством – ремеслами, секреты которых бережно передаются из поколения в поколение. Сегодня демонстрируем ткацкое мастерство, изготавливаем резные подносы. Местные жители проявляют большой интерес к нашему стенду, - рассказал Кайзао Маморо.

В свою очередь, он на выставке ознакомился с народными промыслами России. Заинтересовали работы сахалинского коллеги Виктора Мещерякова. Русский умелец охотно обучил гостя, впрочем, как и всех других желающих, искусству вырезания деревянных ложек.

- Тут нет ничего технически сложного. Это элементарный навык, когда рука автоматически выполняет определенные манипуляции инструментом. Начинаешь тренироваться - и через какое-то время все получается. Раньше в деревнях такие ложки изготавливали минут за 30, - пояснил Мещеряков, историк по первой профессии.

- Совместное искусство – это та основа, которая наводит мосты не только между людьми, но и целыми государствами, - высказал мнение еще один автор выставки – художник-керамист Константин Гречанов, специально прибывший на Сахалин из Хабаровска. – Ведь собеседника мы понимаем не только на уровне жеста и языка, но и «читая» его творческие произведения.

Сам Гречанов давно использует на практике заимствованную в Японии технику обжига «раку». Суть ее в том, что разогретое до высокой температуры керамическое изделие для придания ему особых свойств погружают в опилки. По словам художника-керамиста, он намерен и далее расширять сотрудничество с мастерами из Страны восходящего солнца.

- Национальная культура – это великая объединяющая сила. Пожалуй, именно творчество лучше всего способствует сближению стран и народов, потому что язык культуры и искусства не требует перевода и понятен всем без исключения, независимо от возраста и места рождения, - отметил на открытии фестиваля исполняющий обязанности заместителя председателя регионального правительства Антон Зайцев.

От имени губернатора Олега Кожемяко он поздравил собравшихся с началом столь масштабного проекта, который впервые реализуется на Сахалине. Зайцев выразил уверенность, что фестиваль станет одним из ярчайших событий в сфере культуры области, и пожелал его участникам и гостям плодотворной работы, радости общения и успехов.

- Сахалин и Япония географически находятся рядом, да и исторически между нами всегда были глубокие отношения. Получили развитие экономические связи, в центре которых - сотрудничество в сфере энергетики. И я полон радости от того, что потенциал двустороннего сотрудничества продолжает раскрываться и дальше. Думаю, сейчас наша главная совместная задача – расширять человеческие и культурные контакты, - сказал со сцены директор японо-российского центра молодежных обменов Сюсукэ Ватанабэ, который стоял у истоков создания Генерального консульства Японии в Южно-Сахалинске, а впоследствии его возглавлял. - Сахалинская земля, где я долгое время находился на дипломатической службе и которую никогда не забуду, стала моей второй Родиной. Здесь не был уже семь лет и теперь, вновь посетив остров, вижу, какие разительные перемены к лучшему произошли. Я тронут до глубины души динамикой развития региона.

Торжественную церемонию открытия Первого международного российско-японского фестиваля культуры и искусства на Сахалине продолжил концерт. Начался он с выступления коллектива Московского государственного академического театра танца «Гжель». Затем в исполнении гостей с Хоккайдо прозвучала народная песня, сообщает департамент информационной политики аппарата губернатора и правительства Сахалинской области.

- Японцы для нас уже родственная нация, мы привыкли к тому, что они к нам приезжают, и пусть это делают чаще. От праздника остались очень позитивные впечатления. Такие мероприятия нужны. Было очень интересно и познавательно, - поделилась эмоциями по завершении праздника южносахалинка Виктория Крылова.

26 июня фестиваль встречает Корсаков, а завтра – Холмск. В этих городах, как и в Южно-Сахалинске, пройдут совместные фотовыставки и концерты, чайные церемонии.

Фото департамента информационной политики аппарата губернатора и правительства Сахалинской области

Теги  Искусство Творчество Промысел Фестиваль Выставки Япония

Сообщить об ошибке

Персоны новости

Зайцев Антон Владимирович

Комментарии


Реклaма


Также читайте

Онлайн-конференции

9 июня / Общество

Как помочь выпускнику определиться с выбором профессии

Как правильно сориентировать и выявить склонности своих чад в направлении профмастерства, поможет разобраться начальник управления профориентации, профессионального обучения и информационного обеспечения агентства по труду и занятости населения Сахалинской области Вера Дмитриевна Петрова.

7 июня / Общество

Из чего складывается дорожная безопасность

Если у вас есть вопросы, связанные с деятельностью Госавтоинспекции, то вы можете задать их на нашем сайте временно исполняющему обязанности начальника Управления ГИБДД Сахалинской области Юрию Жданову.

Афиша
9 июня
Доисторические насекомые в янтаре
Сахалинский областной краеведческий музей

Краеведческий музей приглашает на знаменитую выставку.
25 июня
Российско-японский фестиваль культуры и искуства
Корсаков
Холмск
Южно-Сахалинск

Международный российско-японский фестиваль культуры и искусства.
5 июня
Видео-конкурс «Жизнь без мусора»
Сахалинский зооботанический сад

Видео-конкурс от Сахалинского зоопарка
8 июня
«Русский стиль Ивана Куликова»
Музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин»

Выставка из фондов Муромского историко-художественного музея, посвящённая творчеству Ивана Куликова.

Спецпроекты

23 июня / Просто жизнь: авторская колонка

Без объяснения причин

В «Аэрофлоте» опять забыли известить пенсионеров, студентов и инвалидов о важном для них решении

22 июня / Человек года

Теплое дело

Андрей Лондарь – заместитель директора по эксплуатации сетей теплоснабжения МУП «Тепло» Корсаковского городского округа

Бизнес-справочник

Найти компанию:
Бытовые услуги, ЖКХОбразование, карьераОбщество, религияСтроительство, недвижимость
ГосударствоДетский мирОтдых, туризм, развлеченияПромышленность, сельское хозяйствоТорговля
Культура, искусствоМедицина, красота, здоровьеСвязь, интернет, компьютерыСМИ, реклама, полиграфияТранспорт и логистикаФинансы, право

Объявления

 Работа
Предлагаю
Вакансии госслужбы
Ищу
 Недвижимость
Квартиры
Комнаты
Земля
Гаражи
Бизнес
 Транспорт
Легковые автомобили
Грузовики и спецтехника
Мотоциклы и мототехника
Водный транспорт
Запчасти и аксессуары
 Услуги
Предложения
Запросы
 Электроника
Аудио и видео
Игры, приставки и программы
Компьютеры, планшеты, электронные книги
Оргтехника и расходники
Телефоны
Фототехника
 Для бизнеса
Оборудование
Сотрудничество
 Для дома и дачи
Мебель и интерьер
Бытовая техника
Посуда и товары для кухни
Ремонт и строительство
Растения
 Личные вещи
Одежда, обувь, аксессуары
Детская одежда и обувь
Товары для детей и игрушки
Часы и украшения
Красота и здоровье
 Хобби и отдых
Билеты и путешествия
Охота и рыбалка
Спортинвентарь
Книги и журналы
Музыкальные инструменты
Коллекционирование
Рукоделие
 Животные
Собаки
Кошки
Птицы
Аквариум
Другие животные
Товары для животных
Последние объявления
Личные вещи / Товары для детей и игрушки / № 1485
300 руб.
Спиннер - новый вид - два лепестка. ТЦ Янтарь
Работа / Предлагаю / № 1484
30000 руб.
Операторы машинного доения
Услуги / Предложения / № 1483
350 руб.
Ремонт бытовых и торговых холодильников
Работа / Предлагаю / № 1482
ПРИОРИТЕТ, Профессиональная юридическая помощь без выходных
Услуги / Предложения / № 1481
ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА КРЕДИТНЫХ ДОЛЖНИКОВ.
Для бизнеса / Оборудование / № 1480
Ремонт промышленной электроники сервопривод серводвигатель частотный преобразователь панель оператора
Личные вещи / Товары для детей и игрушки / № 1479
300 руб.
Спиннер - вертушка, 5 лепестков, детский хит
Недвижимость / Земля / № 1477
730000 руб.
Продам земельный участок
Работа / Предлагаю / № 1476
РЕФ Контейнера, скоропорт по РФ
Личные вещи / Товары для детей и игрушки / № 1475
300 руб.
Спиннеры - антистресс игрушка вертушка

Фоторепортаж

Еще фото

Видеорепортаж

Еще видео
240x120

Комментарии

«Человек года - 2017»: выбираем героев проекта

Пригаро Наталья Александровна

«Человек года - 2017»: выбираем героев проекта

Пригаро Наталья Александровна

«Человек года - 2017»: выбираем героев проекта

Пригаро Наталья Александровна

Читать все комментарии

Популярное в блогах

28 апреля 17:29 / история / коммунизм / перестройка / профессия 1
ПИЛОТ НОМЕР ОДИН Часть третья
10 мая 15:49 / авиация / Горный воздух. День Победы / Лысая / полеты / СЛА
САХАЛИНСКИЕ ПАРАПЛАНЕРИСТЫ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ПОБЕДЫ ПОЛЕТАМИ С ЛЫСОЙ ГОРЫ
10 мая 12:13 / биография / история / космос / свадьба / семья
ИСКРЫ «ЗВЁЗДНЫХ» ОТНОШЕНИЙ Четвёртая часть

Популярное

20 июня 15:01 / Общество / мотоциклы / ГИБДД
Сотрудники ДПС на Сахалине пересядут на мотоциклы
20 июня 17:01 / Общество / природа / безопасность
На Сахалине огородили место загадочного природного явления
19 июня 18:11 / Происшествия / следком / смерть
В Южно-Сахалинске нашли машину с двумя трупами
21 июня 09:52 / Общество / минтруд / праздник
Россияне в 2018 году будут отдыхать в праздники почти месяц
19 июня 13:26 / Общество / выплаты / беременность   1
Сахалинские выплаты беременным и за рождение первенца вернут всем
23 июня 11:13 / Происшествия / больницы / проверки
Прокуратура проверяет факт грубого обращения с ребенком в сахалинской больнице
22 июня 14:26 / Общество / материнский капитал / семья
Маткапитал на Сахалине и Курилах планируют давать за первенца

Тэги

Праздник Полиция Автомобили Строительство Соревнования Прокуратура Дороги Ремонт Проекты Фестиваль

Персоны

Опросы

Любимое место в Южно-Сахалинске?
  285 (27%)
  157 (15%)
  149 (14%)
  46 (4%)
  29 (3%)
  115 (11%)
  118 (11%)
  167 (16%)



Персона спорта ПроОстрова Конкурсы Лица культуры Политика Экономика Человек года История любви Общество Поможем всем миром Правовой ликбез Жди меня на Сахалине Просто жизнь: авторская колонка Происшествия Культура Стихи для ветерана Даты военной истории Писатели Сахалина Мой День Победы Спорт 70 лет назад: хроника Победы Острова моей любви Военный альбом Народный врач Найдись, хозяин! RSS
Новости / Статьи / ОТВ / Фото / Онлайн-конференции / Афиша / Веб-камеры / Блоги / «Губернские ведомости» в PDF / Законы Сахалинской области / Кто есть кто на Сахалине / Опросы / Курс валют / Погода / Расписание транспорта / Бизнес-каталог / Объявления / Гороскоп / Противодействие коррупции / Закупки / Губернатор – личный контроль / История любви / Человек года / Персона спорта / Писатели Сахалина / Поможем всем миром / Лица культуры / Жди меня на Сахалине / Правовой ликбез / Мой День Победы / Военный альбом / Стихи для ветерана / 70 лет назад. Хроника Победы / Даты военной истории / Народный врач
ИД «Губернские ведомости» / Контакты / Реклама

© ОАУ «Издательский дом «Губернские ведомости» 2006-2013 Все права защищены
Газета «Губернские ведомости». Зарегистрирована Роскомнадзором. Свидетельство ПИ №ТУ65-081 от 13 ноября 2010 г.
РИА «Сахалин-Курилы». Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство ИА №ТУ65-070 от 1 июня 2010 г.
Телекомпания «ОТВ». Зарегистрирована Роскомнадзором. Свидетельство Эл №ТУ65-110 от 28 февраля 2012 г.
Телефон: (4242) 46-49-46, 46-49-47. E-mail: lenta@skr.su

Пользовательское соглашение

При полном или частичном использовании и воспроизведении материалов портала skr.su ссылка на источник обязательна. Для веб-сайтов обязательна прямая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал skr.su, до или после цитируемого блока. 



Индекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru