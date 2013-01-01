Сахалинцы познакомились с народными и промыслами России и Японии

Выставки декоративно-прикладного творчества мастеров двух стран открылись в Сахалинском областном художественном музее и Чехов-центре в рамках первого международного российско-японского фестиваля культуры и искусства.

Среди экспонатов - несколько сотен изделий из дерева, бересты, кожи, войлока, фетра, железа и других материалов.

К примеру, представители коренного народа острова Хоккайдо – айны – привезли на Сахалин традиционный ткацкий станок. С его помощью на глазах у изумленных посетителей был воссоздан процесс получения ткани из коры вяза.

- На острове мы впервые, прибыли из японского города Виратори. Хотим познакомить сахалинцев со своим искусством – ремеслами, секреты которых бережно передаются из поколения в поколение. Сегодня демонстрируем ткацкое мастерство, изготавливаем резные подносы. Местные жители проявляют большой интерес к нашему стенду, - рассказал Кайзао Маморо.

В свою очередь, он на выставке ознакомился с народными промыслами России. Заинтересовали работы сахалинского коллеги Виктора Мещерякова. Русский умелец охотно обучил гостя, впрочем, как и всех других желающих, искусству вырезания деревянных ложек. - Тут нет ничего технически сложного. Это элементарный навык, когда рука автоматически выполняет определенные манипуляции инструментом. Начинаешь тренироваться - и через какое-то время все получается. Раньше в деревнях такие ложки изготавливали минут за 30, - пояснил Мещеряков, историк по первой профессии. - Совместное искусство – это та основа, которая наводит мосты не только между людьми, но и целыми государствами, - высказал мнение еще один автор выставки – художник-керамист Константин Гречанов, специально прибывший на Сахалин из Хабаровска. – Ведь собеседника мы понимаем не только на уровне жеста и языка, но и «читая» его творческие произведения. Сам Гречанов давно использует на практике заимствованную в Японии технику обжига «раку». Суть ее в том, что разогретое до высокой температуры керамическое изделие для придания ему особых свойств погружают в опилки. По словам художника-керамиста, он намерен и далее расширять сотрудничество с мастерами из Страны восходящего солнца.

- Национальная культура – это великая объединяющая сила. Пожалуй, именно творчество лучше всего способствует сближению стран и народов, потому что язык культуры и искусства не требует перевода и понятен всем без исключения, независимо от возраста и места рождения, - отметил на открытии фестиваля исполняющий обязанности заместителя председателя регионального правительства Антон Зайцев. От имени губернатора Олега Кожемяко он поздравил собравшихся с началом столь масштабного проекта, который впервые реализуется на Сахалине. Зайцев выразил уверенность, что фестиваль станет одним из ярчайших событий в сфере культуры области, и пожелал его участникам и гостям плодотворной работы, радости общения и успехов.

- Сахалин и Япония географически находятся рядом, да и исторически между нами всегда были глубокие отношения. Получили развитие экономические связи, в центре которых - сотрудничество в сфере энергетики. И я полон радости от того, что потенциал двустороннего сотрудничества продолжает раскрываться и дальше. Думаю, сейчас наша главная совместная задача – расширять человеческие и культурные контакты, - сказал со сцены директор японо-российского центра молодежных обменов Сюсукэ Ватанабэ, который стоял у истоков создания Генерального консульства Японии в Южно-Сахалинске, а впоследствии его возглавлял. - Сахалинская земля, где я долгое время находился на дипломатической службе и которую никогда не забуду, стала моей второй Родиной. Здесь не был уже семь лет и теперь, вновь посетив остров, вижу, какие разительные перемены к лучшему произошли. Я тронут до глубины души динамикой развития региона. Торжественную церемонию открытия Первого международного российско-японского фестиваля культуры и искусства на Сахалине продолжил концерт. Начался он с выступления коллектива Московского государственного академического театра танца «Гжель». Затем в исполнении гостей с Хоккайдо прозвучала народная песня, сообщает департамент информационной политики аппарата губернатора и правительства Сахалинской области.

- Японцы для нас уже родственная нация, мы привыкли к тому, что они к нам приезжают, и пусть это делают чаще. От праздника остались очень позитивные впечатления. Такие мероприятия нужны. Было очень интересно и познавательно, - поделилась эмоциями по завершении праздника южносахалинка Виктория Крылова. 26 июня фестиваль встречает Корсаков, а завтра – Холмск. В этих городах, как и в Южно-Сахалинске, пройдут совместные фотовыставки и концерты, чайные церемонии.