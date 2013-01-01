Минкультуры и Фонд кино не поддержали Чухрая в съёмках фильма о сахалинских корейцах

Министерство культуры и Фонд кино РФ не заинтересовал проект фильма режиссёра Павла Чухрая «Месть» о насильственном переселении корейцев на Сахалин. Об этом мэтр отечественного кино сообщил в интервью «Российской газете».

По словам Чухрая, сценарий картины был написан уже давно. За основу взят рассказ писателя Анатолия Кима.

- Это история корейца, попавшего после Второй мировой войны на советский остров Сахалин. Красивая, полная драматизма и любви притча с острым, почти детективным сюжетом. Я нашел продюсеров из Южной Кореи. Они были очень заинтересованы участвовать в проекте и нашли со своей стороны половину бюджета для фильма, но ни наш Минкульт, ни Фонд кино не заинтересовались проектом, денег не дали, - рассказал кинематографист. - Мы с корейскими продюсерами еще какое-то время не теряли надежды, работали, выбрали натуру в Южной Корее и на Сахалине, провели кастинг актеров, сделали несколько публичных презентаций, но поддержки от наших вышеназванных структур так и не нашли. И проект потихоньку заглох, так по-настоящему и не начавшись.

Чухрай отметил, что это далеко не первый его проект, который не нашёл финансирования.

- На большинство сценариев, которые я за это время написал, а их около десяти, я не нашел финансовой поддержки. Некоторые из них не нашли ее в Министерстве культуры, другие я туда даже и не подавал, понимая, что в лучшем случае получу минимальные деньги, на которые все равно снять картину невозможно и нужно искать основные средства на стороне. А я не умею искать деньги! – подчеркнул он.

Напомним, сахалинцы впервые узнали о съёмках большого кино в островном регионе в 2013 году на ежегодном кинофестивале «Край света». Тогда режиссёр рассказал, что снимет картину об одной из пока закрытых для массового зрителя страниц истории: рассказ о невольном переселении корейцев на Сахалин на фоне японской оккупации, Второй мировой войны. Впервые в истории большого кинематографа действие развернется на Сахалине – «великом неизведанном крае, незнакомом пока миру». Именно здесь должны были снять две трети сюжета. Оставшуюся треть - в Южной Корее за корейские деньги и при активном содействии правительства этой страны и бизнес-структур.

- Мне бы хотелось рассказать о переломном времени – конце войны, начале мирной жизни, когда на одном острове, в одном котле оказались молдаване, румыны, украинцы, грузины, корейцы… Вместе с русскими они заново организовывали жизнь, - отмечал ранее Чухрай.

По его задумке, в сюжет включена и сахалинская природа: мощь океана, красота спускающихся в море сопок.

Известный продюсер (работающий и с голливудскими звездами) Ли Джу Ик на одной из площадок «Края света» рассказал, что у будущего фильма сразу несколько составляющих успеха. Политические – проект является первой официальной совместной кинопродукцией, и в этом серьезный потенциал сближения двух стран. Экономические – по примеру «Властелина колец», в корне изменившего экономику Новой Зеландии, фильм «Месть» может изменить отношение к Сахалину.

- Если удастся правильно снять картину как очень сильную драму, то, я уверен, зрители всего мира будут влюблены в Сахалин, - заявил южнокорейский продюсер.

Предполагалось, что картина выйдет в свет в 2015 году, скорее всего, на очередном сахалинском международном фестивале. Фильм планировалось показать не только в России, но и в Южной Корее, Китае, Японии.

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