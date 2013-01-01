Четырёхлетний сахалинец занял второе место на областном фотоконкурсе

Второе место на областном конкурсе фотографий «Островки живой природы в поселениях Сахалина», посвящённом Году экологии, занял четырёхлетний Иван Шевалдов. Воспитанник детского сада №15 Шахтёрска покорил жюри снимком «Сахалинский воробей».

Всего в конкурсе приняли участие 12 авторов. В нешуточной борьбе — конкурентами были взрослые фотографы — мальчик прошёл в финал в числе шести претендентов на победу.

Как оказалось, кроме Ивана, на областной конкурс прислали свои работы ещё двое воспитанников этого детского сада: семилетняя Катя Колганова (сейчас она учится в художественной школе) и четырёхлетний Андрей Лебедев. Но по условиям конкурса участниками они не стали. Ванин воробей на деревянном заборе заданным критериям отвечал, а работы его товарищей — не совсем. Их работы выставлены на сайте организатора конкурса – управления Роспотребнадзора по Сахалинской области -в качестве внеконкурсных.

В детском саду победе своего воспитанника не удивились.

— У Вани отличная бабушка, помогает ему развиваться. А вообще он не единственный у нас творческий ребёнок. Наши ребята участвуют во всех конкурсах фотографий и рисунков на местном и областном уровнях. Из последних — «Неопалимая купина» и «Моя будущая профессия — спасатель». А в 2015 году на областном конкурсе «Мир глазами детей» взяли сразу два вторых и третье место. Всё это — заслуга нашего замечательного педагога по ИЗО Ольги Глуховой, она много сил отдаёт творческому воспитанию малышей, — рассказала заведующая учреждением Татьяна Кучерова.

Все снимки, присланные на конкурс, можно посмотреть на втором и третьем этажах управления Роспотребнадзора в Южно-Сахалинске на улице Чехова, 30а. Выставка в формате фотосушки, где любой участник может повесить свои работы на верёвку с помощью прищепок, будет работать несколько месяцев.