Сахалинские бодибилдеры посетили реабилитационный центр «Преодоление»

Представители сахалинской федерации бодибилдинга побывали в реабилитационном центре «Преодоление».

Островные спортсмены Олег Закиев и Александр Степаненко подготовили для детей показательную программу, после которой ответили на их вопросы.

Маленький Саша с большими удивленными глазами наблюдал за огромными руками Олега Закиева. Даже попытался потрогать. Мальчик первый раз увидел такого большого спортсмена.

- Он такой большой, - говорит мальчик, - я так не смогу.

Представители региональной федерации по бодибилдингу впервые побывали в реабилитационном центре. Увидев счастливые глаза детей, решили чаще приезжать к ним в гости.

- Восторга было много. Приятно было с ними пообщаться, рассказать о тренировках, показать некоторые упражнения. Обязательно приедем еще раз, - сказал Степаненко.

Региональная общественная федерация бодибилдинга планирует побывать еще в нескольких детских учреждениях. Таким образом спортсмены пытаются привлечь детей к здоровому образу жизни, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.