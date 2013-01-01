Сахалинские лыжники вошли в резерв сборной России

Сахалинские лыжники Анастасия Власова и Иван Гуляев вошли в резервный состав сборной России.

Теперь островные спортсмены будут принимать участие в совместных учебно-тренировочных сборах с ведущими спортсменами страны, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе министерства спорта и молодёжной политики Сахалинской области.

Власова и Гуляев - воспитанники сахалинской школы зимних видов спорта олимпийского резерва. Оба являются мастерами спорта России. Анастасия – универсальный спортсмен: выступает как на длинных дистанциях, так и спринтерских. В сезоне 2016-2017 годов показала хорошие результаты и прекрасно выступала на всероссийских стартах - стала пятой в финале Кубка России. В рейтинге Кубка России спортсменка заняла первое место в спринтерском зачете, в общем рейтинге Федерации лыжных гонок России стала 23-й.

Иван Гуляев в этом сезоне занял третье место на Континентальном Кубке, проходившем в посёлке Вершина Теи, завоевал третье место на втором этапе Кубка России в Чусовом и шестое место на чемпионате России, где выступал вместе с лучшими лыжникамив страны. В общем рейтинге ФЛГР Иван занимает 36-е место.