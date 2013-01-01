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11:08 / Экономика / строительство / многоквартирные дома  

В Томаринском районе к 1 сентября сдадут 11 многоквартирных домов

В Томаринском районе к 1 сентября 2017 года будут введены в эксплуатацию 11 многоквартирных домов на 270 квартир общей площадью более 13 тыс. кв. м.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», об этом сообщил на встрече с жителями села Ильинское министр строительства области Вадим Залозный. Разговор состоялся в рамках инспекционной поездки главы минстроя. Он проверил ход строительства жилых домов для расселения людей, проживающих в аварийном жилом фонде.

В Ильинском продолжается возведение многоквартирных домов для работников строящейся ГРЭС-2 и сотрудников социальной сферы села. Два из них к указанному сроку будут переданы для расселения ветхого и аварийного жилья в населённом пункте. По словам министра, предназначенные для жителей Ильинского многоэтажки уже подключены к отоплению, водоснабжению и канализации. А документы для их передачи муниципалитету и людям уже переданы в соответствующие инстанции.

- Изначально жителей аварийного жилья из Ильинского планировалось переселять в новостройки в Томари или Красногорске, но многие сельчане настоятельно просили изыскать возможность остаться. Правительство Сахалинской области пошло им навстречу, при этом потребности энергетиков в жилье также будут обеспечены – работа ведется давно, сейчас оформляем решение. Я понимаю желание людей переселиться в новые дома побыстрее. Тем более что новостройки уже почти готовы к заселению. Но было бы неправильно переселять туда людей, пока там не сделано благоустройство, не обеспечены надлежащий уровень комфорта и безопасности людей. Тем не менее, областная программа переселения предусматривает, что все жители ветхого и аварийного жилья должны переехать до 1 сентября. И наша приоритетная задача – выполнить эти обязательства, подчеркнул министр.

Также жителей села волновало, будут ли делаться подъездные дороги к новым домам, наличие во дворах мест для парковок и запланировано ли травмобезопасное покрытие на детских площадках. На это Вадим Залозный ответил, что проектом предусмотрены асфальтирование дворов и парковочные места, что же касается детских площадок, в их основание действительно будут устанавливаться прорезиненные травмобезопасные плиты.

- Более 200 семей энергетиков станут ильинцами, это не просто оживит жизнь в Ильинском, а фактически подарит селу второе дыхание, сделав его привлекательным для проживания и развития бизнеса. Откроются новые возможности, появятся новые люди, именно новые люди меняют наши устоявшиеся взгляды и подходы, - поделился своими ожиданиями глава регионального минстроя.

Помимо этого Вадим Залозный рассказал ильинцам о планах по переселению людей, чьё жильё было признано ветхим после 1 января 2012 года. В регионе продолжает работать программа, благодаря которой строительство домов будет продолжено, и к 2020 году на Сахалине не должно остаться аварийного жилого фонда.

Присутствовавший на встрече мэр Александр Кобелев напомнил участникам собрания, что уже в этом году в Ильинском будут оборудованы две детские игровые площадки. На одной из них появится спортивное оборудование, информирует пресс-служба администрации муниципального образования.

Фото с сайта администрации

Теги  Строительство Ветхое и аварийное жилье Многоквартирные дома

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Залозный Вадим АнатольевичКобелев Александр Владимирович

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