11 медалей взяли сахалинцы на всероссийских соревнованиях по сноуборду

В турнире принимали участие спортсмены со всей страны - Москвы, Приморского и Камчатского краев, Свердловской, Челябинской, Новосибирской, Сахалинской, Магаданской областей.

В первые дни состязаний островные спортсмены взяли семь медалей. В последнем испытании - «Биг эйр» - они также стали победителями и призерами. Вячеслав Эгле удостоен золота, Юрий Чемодуров и Елена Костенко – серебра, а Денис Ишимов – бронзы.

Чемодуров уже в третий раз летом приезжает на Камчатку. По его словам, с каждым годом условия становятся все лучше, трассы готовят более качественно. Кроме того, для спортсменов построили хороший трамплин.

- Условия здесь довольно хорошие. Есть возможность тренироваться, и это здорово. Радует, что недалеко от дома, можешь приехать и в своей родной атмосфере тренироваться летом, - отметил сноубордист.

По завершению соревнований спортсмены останутся на Камчатке для участия в учебно-тренировочных сборах, которые пройдут на склонах Вилючинского вулкана.