Японская делегация посетит объекты будущей экономической деятельности на Кунашире
Представители компаний и госучреждений Японии посетят Кунашир 27 июля, сообщают «Известия».
На Южные Курилы в составе экспертной группы прибудут представители 32 японских компаний и государственных учреждений, визит продлится пять дней, рассказали японские СМИ.
В группу войдут сотрудники МИД Японии, Минсельхоза, представители частного бизнеса, рыбной индустрии, туристической отрасли, сферы медобслуживания и строительства. Возглавит делегацию спецпомощник премьер-министра Японии Эйити Хасэгава, сообщает NHK.
Группа сначала прибудет на Кунашир, а затем посетит все объекты, которые будут задействованы в рамках программы по совместной экономической деятельности. Ожидаются также встречи с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко.
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