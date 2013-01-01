Главврача Макаровской ЦРБ оштрафовали на 50 тыс. рублей

В Макарове главный врач районной больницы привлечён к административной ответственности за нарушения при проведении процедуры государственных закупок.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», в медучреждении решения о выборе поставщиков по результатам торгов принимались неуполномоченными работниками. Кроме того, в ряде случаев члены соответствующих комиссий отказывались ставить подписи в протоколах рассмотрения заявок.

В связи с выявленными нарушениями прокурор района направил руководителю больницы представление. В результате пятеро должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, главврач местной ЦРБ заплатит 50 тыс. рублей штрафа, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.