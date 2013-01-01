За жестокое убийство сахалинец отсидит 14,5 года в колонии особого режима

За жестокое преступление 68-летний сахалинец отсидит 14,5 года в исправительной колонии особого режима.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», жителя Невельского района суд признал виновным в убийстве.

На судебном заседании установлено, что в мае 2016 года во время выпивки хозяин квартиры поссорился со своей гостьей. Пенсионер ударил женщину ножом, а затем нанес не менее 16 травм в голову и руки неустановленными в ходе следствия предметами.Один из ударов пришелся в область шеи, который повредил крупные магистральные сосуды. Жертва умерла на месте происшествия от острой кровопотери.

На следующий день мужчина решил скрыть труп женщины. Отчленив голову, спрятал ее на балконе, а тело перемотал лентой–скотч, накрыл ковром и спрятал под кровать. Спустя неделю тело жертвы обнаружил мужчина, пришедшим в гости к убийце.

Суд поддержал позицию государственного обвинителя, а также принял во внимание наличие в действиях фигуранта рецидива преступления, приговорил его к лишению свободы, информировала пресс-служба областной прокуратуры.