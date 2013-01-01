Детский омбудсмен Сахалина добилась, чтобы мать макаровского Германа находилась с ним

Мама двухлетнего Германа, над которым издевалась медсестра в Макаровской районной больнице, будет находиться с ним. Об этом с руководством медучреждения договорилась уполномоченный по правам ребёнка в Сахалинской области Любовь Устиновская.

Напомним, на прошлой неделе сеть облетело видео, на котором медсестра, которая сама же и сняла ролик, оскорбляет беззащитного ребёнка. Не скупясь на нецензурную брань, женщина, отчитывает Германа за испачканные штаны.

- Вот такое у нас чудо косоглазое, вонючее. Без конца орёт. Смотри, какой красавец. Как бандит с большой дороги. Чё мордень свою опустил? Ори давай. Я тебя поснимаю, как ты орёшь, - говорит медсестра.

Ребёнок находится в Макаровской районной больнице с тех пор, как органы опеки забрали его от матери, передав в суд документы на лишение её родительских прав.

- Я выезжала в Макаров и в пятницу, и вчера (в воскресенье) я там была. Разговаривала с мамой, с бабушкой и к ребёнку сходила. В отделении, где сейчас находится малыш, нормальные условия. Пациентов, от которых он мог бы чем-то заразиться, нет. Я рекомендовала руководству больницы района обеспечить беспрепятственный доступ мамы к ребёнку. Я не вижу оснований её туда не пускать или пускать только на определённые часы. Она мне сказала, что ей давали видеться с ребёнком только короткое время, - прокомментировала Устиновская.

Матери Германа чуть больше 30 лет. Органы опеки забрали у неё двоих детей - кроме двухлетнего Германа, ещё и шестилетнюю дочь, которая сейчас находится с отцом. Отца Германа нет в живых. По информации детского омбудсмена, заседание по их делу ещё не назначено.

- Я посоветовала направить заявление на предварительную опеку бабушке. В Макарове создана общественная группа матерей, которые поддерживают маму Германа. Сама она плачет, рыдает, в первую очередь, из-за того, что её разлучили с детьми, и надеется, что суд всё-таки не лишит её родительских прав, - сказала Устиновская.

Дело находится на контроле в прокуратуре области, а в Макаровском отделе сахалинского управления СК РФ проводят проверку в отношении медсестры, которая позволила себе такое обращение с ребёнком и видеосъёмку. Сразу после инцидента она уволилась из больницы.