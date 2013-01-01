Анивского юнармейца наградили медалью «Сирийско-Российская дружба»

Медаль «Сирийско-Российская дружба» вручена анивчанке, командиру юнармейского отряда Елизавете Калентьевой. Этой награды удостаиваются военные и гражданские лица Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики за миротворческую миссию, вклад в укрепление дружеских отношений между двумя государствами.

Елизавете Калентьевой 14 лет, учится она в анивской школе №1, активист военно-патриотического движения «Юнармия», возглавляет отряд. Связать свою судьбу с российской армией решила давно, да и пример всегда перед глазами. Ее отец, полковник запаса, ветеран боевых действий в Чечне, мама – прапорщик. С детства она с отцом на полигонах и на стрельбищах. Такая жизнь, признается Лиза, ей по нраву.

Медаль Елизавете вручили за инициативу и организацию акции по поздравлению военнослужащих в Сирии с Днем российской армии. Письма решили написать всем отрядом, а оформить в виде фронтовых треугольников – такой Лиза увидела в архиве отца. Передать письма решили с оказией - как раз в это время отец, председатель правления сахалинской организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», полковник запаса Станислав Калентьев занимался подготовкой гуманитарного груза для наших военнослужащих в Сирии. Никто из ребят тогда и не представлял, что акцию подхватят сначала анивские школьники, затем ученики всей Сахалинской области, а затем, уже из просторов интернета, Лиза узнала, что ее поддержали во многих городах нашей большой страны.

Награду Елизавете Калентьевой вручил заместитель председателя правления сахалинской организации РСВА Игорь Горожанов в день принятия присяги новобранцев Юнармии. В этот день отряд вступили официально 25 анивских школьников. Решение о поощрении юной анивчанки принял Центральный комитет РСВА. Юную анивчанку поздравили глава регионального минспорта Сергей Буренков и мэр Александр Ивашов. Сегодня отряд Юнармии в Аниве состоит из 29 ребят. Елизавета Калентьева командует ребятами с первого дня образования местного отделения. Ребята изучают приемы рукопашного боя, занимаются огневой и строевой подготовкой, изучают историю отечественной армии. В подчинении у Лизы 20 мальчишек и 8 девчонок в возрасте от 9 до 16 лет. Говорит, что командовать ей нравится, а за неисполнение приказа применяет наказание «упор лежа».