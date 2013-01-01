Сегодня
16+
 
Реклама Контакты
Новости Статьи ОТВ Фото Онлайн-конференции Афиша Веб-камеры
Спецпроекты
Губернатор – личный контроль История любви Человек года Персона спорта Писатели Сахалина Поможем всем миром Лица культуры Жди меня на Сахалине Правовой ликбез Мой День Победы Военный альбом Стихи для ветерана 70 лет назад. Хроника Победы Даты военной истории Народный врач
Спецпроекты
Сервисы
«Губернские ведомости» в PDF Законы Сахалинской области Кто есть кто на Сахалине Опросы Курс валют Погода Расписание транспорта Бизнес-каталог Объявления Гороскоп Противодействие коррупции Закупки
Сервисы Блоги
Политика Экономика Общество Происшествия Культура Спорт ПроОстрова Конкурсы Человек года Просто жизнь: авторская колонка Найдись, хозяин!
Актуальные темы Дальневосточный гектар / Осторожно - медведи! / Дело Хорошавина / SKR против автохамов
Валюта   Погода   Транспорт   Гороскоп  
13:09 / Общество / территории опережающего развития / менеджмент  

В России появится профессия управляющего ТОР

В российских вузах появится специальность «Управление предприятиями территорий опережающего развития».

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе Минвостокразвития, соответствующая программа разработана Московским государственным университетом управления и Дальневосточным федеральным университетом.

По информации Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК), сегодня в макрорегионе действуют 11 предприятий в рамках 17 территорий опережающего развития, еще 34 проекта строятся. Всего же инвесторами подано почти 300 заявок. Через несколько лет эти проекты потребуют более 45 тыс. специалистов.

- К 2020 году в ДФО появится 80 тыс. новых рабочих мест, более 45 тысяч из них в рамках ТОР. Приоритетным инвестпроектам нужны кадры нового уровня компетенций, высококвалифицированные менеджеры международного уровня, способные эффективно применять уникальные, инновационные методы при разработке функциональных стратегий управления в условиях высокой конкуренции и динамично изменяющейся экономической среды, - подчеркнул генеральный директор АРЧК ДВ Валентин Тимаков.

Программа подготовки бакалавров «Управление предприятиями ТОР» направлена на подготовку менеджеров для организации и развития деятельности предприятий в рамках территорий опережающего развития. Набор на новую специальность уже стартовал в рамках приемной кампании Государственного университета управления. В образовательном процессе будут принимать участие представители институтов развития Дальнего Востока, в программу включен обязательный курс об особенностях регионального развития. Планируется, что практику студенты будут проходить на предприятиях ТОР, возможно последующее трудоустройство.

В дальнейшем планируется также развитие механизма целевого обучения студентов с 3-4 курса для дальневосточных компаний. Эта программа обеспечит молодыми высококвалифицированными кадрами ключевых работодателей ДФО, подчеркнули в АРЧК ДВ.

Теги  Менеджмент Территории опережающего развития

Сообщить об ошибке

Комментарии


Реклaма


Также читайте

Онлайн-конференции

9 июня / Общество

Как помочь выпускнику определиться с выбором профессии

Как правильно сориентировать и выявить склонности своих чад в направлении профмастерства, поможет разобраться начальник управления профориентации, профессионального обучения и информационного обеспечения агентства по труду и занятости населения Сахалинской области Вера Дмитриевна Петрова.

7 июня / Общество

Из чего складывается дорожная безопасность

Если у вас есть вопросы, связанные с деятельностью Госавтоинспекции, то вы можете задать их на нашем сайте временно исполняющему обязанности начальника Управления ГИБДД Сахалинской области Юрию Жданову.

Афиша
9 июня
Доисторические насекомые в янтаре
Сахалинский областной краеведческий музей

Краеведческий музей приглашает на знаменитую выставку.
25 июня
Российско-японский фестиваль культуры и искуства
Корсаков
Холмск
Южно-Сахалинск

Международный российско-японский фестиваль культуры и искусства.
8 июня
«Русский стиль Ивана Куликова»
Музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин»

Выставка из фондов Муромского историко-художественного музея, посвящённая творчеству Ивана Куликова.
5 июня
Видео-конкурс «Жизнь без мусора»
Сахалинский зооботанический сад

Видео-конкурс от Сахалинского зоопарка

Спецпроекты

22 июня / Человек года

Теплое дело

Андрей Лондарь – заместитель директора по эксплуатации сетей теплоснабжения МУП «Тепло» Корсаковского городского округа

22 июня / Найдись, хозяин!

Умная Лиза

Бездомная кошка оказалась сообразительной и сговорчивой

Бизнес-справочник

Найти компанию:
Бытовые услуги, ЖКХОбразование, карьераОбщество, религияСтроительство, недвижимость
ГосударствоДетский мирОтдых, туризм, развлеченияПромышленность, сельское хозяйствоТорговля
Культура, искусствоМедицина, красота, здоровьеСвязь, интернет, компьютерыСМИ, реклама, полиграфияТранспорт и логистикаФинансы, право

Объявления

 Работа
Предлагаю
Вакансии госслужбы
Ищу
 Недвижимость
Квартиры
Комнаты
Земля
Гаражи
Бизнес
 Транспорт
Легковые автомобили
Грузовики и спецтехника
Мотоциклы и мототехника
Водный транспорт
Запчасти и аксессуары
 Услуги
Предложения
Запросы
 Электроника
Аудио и видео
Игры, приставки и программы
Компьютеры, планшеты, электронные книги
Оргтехника и расходники
Телефоны
Фототехника
 Для бизнеса
Оборудование
Сотрудничество
 Для дома и дачи
Мебель и интерьер
Бытовая техника
Посуда и товары для кухни
Ремонт и строительство
Растения
 Личные вещи
Одежда, обувь, аксессуары
Детская одежда и обувь
Товары для детей и игрушки
Часы и украшения
Красота и здоровье
 Хобби и отдых
Билеты и путешествия
Охота и рыбалка
Спортинвентарь
Книги и журналы
Музыкальные инструменты
Коллекционирование
Рукоделие
 Животные
Собаки
Кошки
Птицы
Аквариум
Другие животные
Товары для животных
Последние объявления
Личные вещи / Товары для детей и игрушки / № 1485
300 руб.
Спиннер - новый вид - два лепестка. ТЦ Янтарь
Работа / Предлагаю / № 1484
30000 руб.
Операторы машинного доения
Услуги / Предложения / № 1483
350 руб.
Ремонт бытовых и торговых холодильников
Работа / Предлагаю / № 1482
ПРИОРИТЕТ, Профессиональная юридическая помощь без выходных
Услуги / Предложения / № 1481
ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА КРЕДИТНЫХ ДОЛЖНИКОВ.
Для бизнеса / Оборудование / № 1480
Ремонт промышленной электроники сервопривод серводвигатель частотный преобразователь панель оператора
Личные вещи / Товары для детей и игрушки / № 1479
300 руб.
Спиннер - вертушка, 5 лепестков, детский хит
Недвижимость / Земля / № 1477
730000 руб.
Продам земельный участок
Работа / Предлагаю / № 1476
РЕФ Контейнера, скоропорт по РФ
Личные вещи / Товары для детей и игрушки / № 1475
300 руб.
Спиннеры - антистресс игрушка вертушка

Фоторепортаж

Еще фото

Видеорепортаж

Еще видео
240x120

Комментарии

Детский омбудсмен Сахалина добилась, чтобы мать макаровского Германа находилась с ним

случай вопиющий, это понятно. но ведь и от матери детей забрали не просто так. сейчас ей легче всего прикинуться любящей и заботливой.

Веб-камеры Южно-Сахалинска

Тинедол – эффективное средство от грибка стопы, неприятного запаха и зуда нейтрализует неприятные запахи борется с грибком стопы устраняет зуд между пальцев...
читать дальше

На ВЭФ инвесторам расскажут о новых преференциях на Дальнем Востоке

If you have a desire to learn how to earn from $ 500 per day and work only for yourself, then write to us at email: admin@makemoneyonline.universalxyzdom.xyz

Читать все комментарии

Популярное в блогах

28 апреля 17:29 / история / коммунизм / перестройка / профессия 1
ПИЛОТ НОМЕР ОДИН Часть третья
10 мая 15:49 / авиация / Горный воздух. День Победы / Лысая / полеты / СЛА
САХАЛИНСКИЕ ПАРАПЛАНЕРИСТЫ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ПОБЕДЫ ПОЛЕТАМИ С ЛЫСОЙ ГОРЫ
10 мая 12:13 / биография / история / космос / свадьба / семья
ИСКРЫ «ЗВЁЗДНЫХ» ОТНОШЕНИЙ Четвёртая часть

Популярное

20 июня 15:01 / Общество / мотоциклы / ГИБДД
Сотрудники ДПС на Сахалине пересядут на мотоциклы
20 июня 17:01 / Общество / природа / безопасность
На Сахалине огородили место загадочного природного явления
19 июня 18:11 / Происшествия / следком / смерть
В Южно-Сахалинске нашли машину с двумя трупами
21 июня 09:52 / Общество / минтруд / праздник
Россияне в 2018 году будут отдыхать в праздники почти месяц
23 июня 11:13 / Происшествия / больницы / проверки
Прокуратура проверяет факт грубого обращения с ребенком в сахалинской больнице
09:35 / Происшествия / смерть / находка
На Сахалине в реке нашли труп девушки
22 июня 14:26 / Общество / материнский капитал / семья
Маткапитал на Сахалине и Курилах планируют давать за первенца

Тэги

Праздник Строительство Прокуратура Полиция Соревнования Автомобили Дети Дороги Ремонт Проекты

Персоны

Опросы

Что вы коллекционировали в детстве?
  261 (27%)
  223 (23%)
  120 (13%)
  60 (6%)
  50 (5%)
  79 (8%)
  163 (17%)



Персона спорта ПроОстрова Конкурсы Лица культуры Политика Экономика Человек года История любви Общество Поможем всем миром Правовой ликбез Жди меня на Сахалине Просто жизнь: авторская колонка Происшествия Культура Стихи для ветерана Даты военной истории Писатели Сахалина Мой День Победы Спорт 70 лет назад: хроника Победы Острова моей любви Военный альбом Народный врач Найдись, хозяин! RSS
Новости / Статьи / ОТВ / Фото / Онлайн-конференции / Афиша / Веб-камеры / Блоги / «Губернские ведомости» в PDF / Законы Сахалинской области / Кто есть кто на Сахалине / Опросы / Курс валют / Погода / Расписание транспорта / Бизнес-каталог / Объявления / Гороскоп / Противодействие коррупции / Закупки / Губернатор – личный контроль / История любви / Человек года / Персона спорта / Писатели Сахалина / Поможем всем миром / Лица культуры / Жди меня на Сахалине / Правовой ликбез / Мой День Победы / Военный альбом / Стихи для ветерана / 70 лет назад. Хроника Победы / Даты военной истории / Народный врач
ИД «Губернские ведомости» / Контакты / Реклама

© ОАУ «Издательский дом «Губернские ведомости» 2006-2013 Все права защищены
Газета «Губернские ведомости». Зарегистрирована Роскомнадзором. Свидетельство ПИ №ТУ65-081 от 13 ноября 2010 г.
РИА «Сахалин-Курилы». Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство ИА №ТУ65-070 от 1 июня 2010 г.
Телекомпания «ОТВ». Зарегистрирована Роскомнадзором. Свидетельство Эл №ТУ65-110 от 28 февраля 2012 г.
Телефон: (4242) 46-49-46, 46-49-47. E-mail: lenta@skr.su

Пользовательское соглашение

При полном или частичном использовании и воспроизведении материалов портала skr.su ссылка на источник обязательна. Для веб-сайтов обязательна прямая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал skr.su, до или после цитируемого блока. 



Индекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru