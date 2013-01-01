В России появится профессия управляющего ТОР

В российских вузах появится специальность «Управление предприятиями территорий опережающего развития».

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе Минвостокразвития, соответствующая программа разработана Московским государственным университетом управления и Дальневосточным федеральным университетом.

По информации Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК), сегодня в макрорегионе действуют 11 предприятий в рамках 17 территорий опережающего развития, еще 34 проекта строятся. Всего же инвесторами подано почти 300 заявок. Через несколько лет эти проекты потребуют более 45 тыс. специалистов.

- К 2020 году в ДФО появится 80 тыс. новых рабочих мест, более 45 тысяч из них в рамках ТОР. Приоритетным инвестпроектам нужны кадры нового уровня компетенций, высококвалифицированные менеджеры международного уровня, способные эффективно применять уникальные, инновационные методы при разработке функциональных стратегий управления в условиях высокой конкуренции и динамично изменяющейся экономической среды, - подчеркнул генеральный директор АРЧК ДВ Валентин Тимаков.

Программа подготовки бакалавров «Управление предприятиями ТОР» направлена на подготовку менеджеров для организации и развития деятельности предприятий в рамках территорий опережающего развития. Набор на новую специальность уже стартовал в рамках приемной кампании Государственного университета управления. В образовательном процессе будут принимать участие представители институтов развития Дальнего Востока, в программу включен обязательный курс об особенностях регионального развития. Планируется, что практику студенты будут проходить на предприятиях ТОР, возможно последующее трудоустройство.

В дальнейшем планируется также развитие механизма целевого обучения студентов с 3-4 курса для дальневосточных компаний. Эта программа обеспечит молодыми высококвалифицированными кадрами ключевых работодателей ДФО, подчеркнули в АРЧК ДВ.