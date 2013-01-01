На Сахалине стартовал «Казачий сполох-2017»

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», в соревнованиях участвуют 180 юных островитян из 15 районов области. Организаторы позиционируют в качестве главной цели военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, подготовку юношей к службе в Вооруженных силах России, формирование здорового образа жизни и знакомство школьников с казачьей культурой.

В течение 10 дней ребята будут демонстрировать свое мастерство в конкурсах «Визитная карточка команды», «У походного костра», «Строевая подготовка», «Огневая подготовка», «Ориентирование на местности», «Казачий боевой листок». Им придется пробежать кросс по пересеченной местности, преодолеть казачью полосу препятствий, продемонстрировать знание материальной части стрелкового оружия и проявить себя в военно-спортивной эстафете.

Настоящим украшением торжественной церемонии открытия игры стало выступление знаменитого народного ансамбля казачьей песни «Воля» под руководством Людмилы Засенко и показательные выступления хозяев лагеря.

Учредителем регионального этапа игры «Казачий сполох» выступает министерство образования области, организаторами - областной центр внешкольной воспитательной работы, лагерь «Юбилейный» и окружное казачье общество.

Итоги игры будут подведены 5 июля. Команда-победительница регионального этапа будет представлять островной регион в финале всероссийской военно-спортивной игры, который пройдёт этой осенью в Краснодарском крае.

На Сахалине с каждым годом расширяется география и количество участников казачьего образования. Сегодня в области открыто 20 объединений дополнительного образования, которые ориентированы на развитие традиций казачества. Участниками этого движения стали более 500 ребят в возрасте от 7 до 18 лет, информирует региональное министерство образования.