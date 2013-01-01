Участника трудового фронта с 90-летием поздравил Александр Ивашов

Мэр Анивского района Александр Ивашов поздравил с юбилеем участника трудового фронта, жителя села Троицкое Владимира Воробьева.

Ему в этом году исполнилось 90 лет. Родился Владимир Воробьев в многодетной семье на Алтае. В 1944 году его призвали в армию, и он попал в учебный танковый полк в Омске. Через год перераспределили на службу в Германию – в разведбатальон танковой роты. В 1948 году Владимир Воробьев стал командиром танка Т-34. В 1951 году он демобилизовался и приехал в Александровск-Сахалинский, много лет работал в местном леспромхозе электриком-механиком. В 1966 году переехал со всей семьей в Троицкое. Здесь до 1982 года он работал в совхозе «Южно-Сахалинский» электриком. У юбиляра двое сыновей, шестеро внуков и двое правнуков.

Владимир Воробьев имеет награды «Ленинская медаль», медаль «За трудовое отличие», медаль «Ветеран труда», юбилейные победные медали.