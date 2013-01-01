Сахалинка из ревности ранила ножом молодого бой-френда

42-летняя сахалинка на почве ревности ударила ножом молодого сожителя.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», расправа Отелло в юбке из Макарова довела ее 29-летнего бой-френда до местной ЦРБ. Молодой человек поступил туда с серьезной колото-резаной раной грудной клетки.

Как выяснили сыщики, вечером 23 июня он пошел в гости к знакомым, где задержался допоздна. Когда женщина пришла забрать домой сожителя, между ними вспыхнула ссора. Конфликт завершился поножовщиной: подруга жертвы кухонным ножом нанесла удар в грудь.

В настоящий момент женщина задержана. На нее возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, сообщается на сайте регионального управления МВД России.