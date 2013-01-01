Убийственная анозогнозия

Пациент выстраивает систему иллюзий и не видит реальности. При этом искренне верит в свои заблуждения. Собственный разум начинает обманывать алкоголика или наркомана, убеждая, что тому не грозит опасность

Потому что

Первый симптом зависимости и созависимости – анозогнозия. Клинический психолог из Санкт-Петербурга Валентина Новикова называет ее трехголовым чудовищем, что основывается на вытеснении, интеллектуализации и проекции. Вытеснение связано с эйфорической памятью: зависимые невольно забывают все негативные события и помнят только кайф. Интеллектуализация – это рациональное объяснение иррациональных поступков. – Я употребляю, потому что у меня жена – дура. Или: пью оттого, что жены нет. Мама, если бы ты купила мне машину, я бы никогда не пил. Трудное детство, деревянные игрушки – вот поэтому все, да. Потому что солнце постоянно. Потому что солнца нет… – приводит примеры Валентина Владимировна. – Список причин может быть бесконечным. Я всегда шутила, что киностудиям надо теснее сотрудничать с центрами реабилитации алкоголиков и наркоманов. Там такие многосерийные «Санта-Барбары» рождаются! Парадокс, но получается, чем выше уровень интеллекта, тем меньше у пациента шансов на выздоровление. Столь красивым и логичным версиям почти невозможно не поверить. Но это все игры разума. Мозг подкидывает идеи, понимая, что человек разрушает себя. Третья составляющая анозогнозии – проекция – то есть бессознательный перенос на других неосознаваемых или не принимаемых мыслей и чувств о самом себе. – Вирус сидит в нашем центральном компьютере между ушей, то есть в головном мозге. Это решение употреблять психоактивные вещества. Таким способом люди справляются со своими проблемами. Поэтому отнять у пациента алкоголь или наркотики и не дать ничего взамен – это убийство, – считает руководитель «Школы независимости».

Столик с лимонадом

Анозогнозия поражает не только зависимых, но и членов их семей. Близкие наркомана или алкоголика тоже перестают видеть очевидные факты. Сколько раз специалистам приходится слышать: «Муж пьет, но у него начальник – сущий дьявол». Сколько матерей приходит на консультации в полной уверенности, что травка – вовсе не наркотик. Сын говорит: «Мам, ну что ты цепляешься. Включи телевизор – вся культура на косячках завязана». И вот она стоит у экрана, с лупой высматривая обкуренных. – Это страшно и больно – поверить, что твой ребенок – наркоман. Когда зависимые и созависимые искажают факты, они не обманывают нас, так как не действуют осознанно. Они просто заблуждаются. Потому задача специалистов – подвести к фактам, при этом не давить на чувство вины, но призывать к ответственности, – отмечает клинический психолог. По мнению Валентины Новиковой, зависимость – это семейная болезнь. Нередко родители сами подталкивают своих чад на опасную дорожку. – Меня всегда поражает, когда приходишь в школу, и мамы с папами просят совета: какой алкоголь и в каком количестве разрешить детям на выпускной? – говорит Валентина Владимировна. – У нас в Петербурге сейчас белые ночи. Мы живем на Васильевском. Стрелка острова – очень живописное место. И больно видеть, как после прогулок молодежи там все усеяно бутылками. «Дети, вот ваш маленький столик и лимонад. Вырастете – будете сидеть за большим столом...» Знакомая ситуация? Так у ребенка и формируется стереотип: алкоголь равно взрослость. Важно растить поколение, у кого праздник не будет ассоциироваться с шампанским и оливье.

Кстати Валентина Новикова работает с пациентами, страдающими от алкоголизма и наркомании, более 20 лет. Она руководит петербургским реабилитационным центром «Школа независимости», является консультантом по химической зависимости и международным тренером по терапии наркозависимости и созависимости. В островной столице клинический психолог провела семинар по профилактике наркомании для сахалинских психиатров-наркологов, психологов и социальных работников.

Семейное разрушение

От рождения до шести лет – особенно важный период в жизни человека. Тогда напрямую в подсознание идет информация: какой я и какой мир. Роль мамы и папы в этот период очень велика. Но стоит помнить: в воспитании гиперопека и эмоциональная холодность – это два разрушительных полюса. – Семьи можно разделить на здоровые, функциональные, и нездоровые, деструктивные. Я бы назвала последние семьями в беде. В таких личности разрушают и разрушаются. Причем речь не обязательно идет о неблагополучных семьях, – говорит клинический психолог. В нездоровой семье отрицают проблемы и поддерживают иллюзии. Там никому нельзя доверять. Благо одного члена семьи ставится во главе. Семейные правила и роли замораживаются: если тебя назначили умным, то, какие бы глупости ты ни творил, будешь считаться умником. Все должны мыслить одинаково: ты или с нами, или против нас. Членам такой семьи не нравится собираться вместе. Но самое главное – здесь не говорят о любви, а предпочитают искать недостатки. – После выписки у наших пациентов еще работает схема: проснулся, взял швабру, – рассказывает петербургский специалист. – Один парень возвращается домой, по привычке принимается за уборку. Приходит мама, созависимая, вечно недовольная: «Мог бы по углам пройтись. Вон смотри – плинтус не протер». А он, как ребенок, расстроился. Ему под 40, он звонит мне и с детскими интонациями заявляет: «Я больше не буду мыть пол никогда». Психолог советует родителям как можно чаще говорить хорошие слова своим детям. Ребенок – неважно, маленький или взрослый – старался. Пусть сделал не так – все равно заслуживает похвалы.