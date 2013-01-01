Председателем жюри сахалинского кинофестиваля «Край света» станет Марина Разбежкина

Председателем жюри VII Сахалинского международного кинофестиваля «Край света» станет режиссёр-документалист и продюсер Марина Разбежкина, сообщил на пресс-конференции 26 июня генеральный продюсер кинофестиваля Алексей Агранович.

Разбежкина хоть и снимала игровое кино, но известна прежде всего как документалист и руководитель самой успешной школы документального кино в России. Её выпускники ежегодно побеждают на международных кинофестивалях.

- Участие Разбежкиной важно ещё и потому, что она даст мастер-класс для местных кинематографистов. А документальное кино – это поле непаханое для деятельности молодых кинематографистов, бюджеты у документального кино не такие большие, как у игрового. И вообще, оно сейчас активно развивается в мире, растут количество фестивалей и их посещаемость. Думаю, это будет неоценимый вклад в продвижение регионального кино, - сказал Агранович.

Разбежкина записала небольшое видеообращение к сахалинцам, в котором говорит, что никогда не была на Сахалине, но очень много о нём слышала.

- Для меня, как для документалиста, очень важно увидеть, пощупать, понюхать, приблизиться. Сахалинский фестиваль даёт такую возможность. Надеюсь, у нас с вами будет много открытий. Потому что для меня это будет открытие нового пространства, а для нас с вами вместе – открытие нового кино, - отметила Разбежкина.

Российскими членами жюри станут актеры Алиса Хазанова и Пётр Фёдоров. Хазанова известна по многим фильмам и сериалам. Кроме того, у неё достаточно интересная судьба, она непрофессиональная актриса, ушла в кинематограф из балета. - Алиса сняла свой фильм, который буквально на днях будет представлен на Международном московском кинофестивале, и мы рассчитываем этот фильм вам тоже показать. Кроме того, она дочь Геннадия Хазанова, думаю, общение с ней будет интересно сразу с нескольких сторон, - добавил Агранович. Пётр Фёдоров – сейчас один из самых востребованных артистов в большом российском кино. При этом он очень серьёзно погружён в современный кинематограф, в том числе и авторский, у него есть режиссёрские, музыкальные попытки. - Кроме того, он в хорошем смысле слова крайне простой и умный человек. У него были сомнения из-за занятости на съёмках, но в последний момент он смог найти время, - отметил Агранович. Одним из членов жюри в этом году станет индийский режиссёр Ананд Ганди, который знаком сахалинскому зрителю по картине «Корабль Тесея», она получила Гран-при на одном из сахалинских фестивалей. Помимо всего прочего, он руководитель мумбайского центра кинопроизводства – одного из крупнейших в Индии. А Индия является одним из крупнейших производителей кино в мире. Последний член жюри - японский режиссёр Кодзи Ямамура. Имеет награды множества фестивалей, номинацию на Оскар. - Надеюсь, мы покажем его картину, которая, по оценке мирового кинематографического сообщества, является одной из лучших экранизаций произведений Кафки. Мне кажется, для Сахалина очень важно, что одним из членов жюри будет именно японский кинематографист, - сказал Агранович. Он подчеркнул, что в этом году состав жюри очень сильный, а все, кого пригласили организаторы, едут на Сахалин с большим желанием.