На Сахалине начинается летний фестиваль ГТО

27 июня в Южно-Сахалинске на стадионе «Спартак» начинается летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», его первыми участниками станут школьники. Торжественное открытие фестиваля – в 13:30.

К участию в тестировании допускаются команды, состоящие из восьми спортсменов: два мальчика и две девочки 11–12 лет (III ступень), два мальчика и две девочки 13–15 лет (IV ступень). В программу летнего фестиваля включены плавание, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лежа на спине, прыжок в длину с места, подтягивание, отжимание, бег на 60, 1500 и 2000 метров, метание мяча, стрельба из электронного оружия.

Победители и призеры будут награждены грамотами и медалями, сообщает пресс-служба регионального министерства спорта и молодежной политики.