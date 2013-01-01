Названы картины - участницы сахалинского фестиваля «Край света»

Организаторы VII Сахалинского международного кинофестиваля «Край света» назвали картины, которые примут участие в конкурсной программе кинофорума. Пока точное подтверждение есть по двум российским фильмам, заявил генеральный продюсер «Края света» Алексей Агранович на пресс-конференции 26 июня.

Точно примет участие в фестивале фильм Резо Гигинеишвили «Заложники» - картина, которая получила в этом году призы за лучшую режиссуру и за лучшую операторскую работу на «Кинотавре».

- Это история про известные события середины 80-х годов в Тбилиси, когда группа молодых людей попыталась угнать самолёт в Турцию. Это реальная история, драма грузинского народа. Фильм крайне гуманистичный и интересный. Картина очень крепкая и сильная, - сказал Агранович.

Вторая картина – фильм Бориса Хлебникова «Аритмия», который получил в этом году Гран-при «Кинотавра».

Хлебников уже бывал на Сахалине, он привозил свой фильм «Долгая и счастливая жизнь».

В этот раз он опять приедет, кто будет с ним, пока неизвестно, но организаторы пригласили исполнителей главных ролей – Александра Яценко и Ирину Горбачёву. Актриса театра Петра Фоменко известна многим ещё и благодаря своей странице в Инстаграм. Она записывает и выкладывает смешные миниатюры.

По словам Аграновича, «Аритмия» - один из самых светлых фильмов, снятых в России за последнее время. Он рассказывает об обыкновенной жизни обыкновенных людей, действие происходит в Ярославле.

- Думаем над программой не только мы, но и режиссёры. Какие-то картины получили наше приглашение одновременно с приглашениями на кинофестивали в Венецию и Локарно. Я думаю, что после фестиваля в Карловых Варах, который закончится в середине июля, мы сможем рассказать вам всё про конкурсную программу, - добавил Агранович.

Кроме того, он пообещал привезти на Сахалин последний фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» – для тех, кто не успел посмотреть его в прокате. На остров пригласят и кого-то из его создателей.