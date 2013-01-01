В Дальнем на четыре часа отключили воду

В микрорайоне Южно-Сахалинска Дальнее сегодня на четыре часа отключили холодную воду.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе мэрии, днем во время монтажных работ по заказу ПАО «Сахалинэнерго» подрядная организация повредила канализацию. В результате грунт закрыл проходные отверстия трубопровода и колодцы заполнила вода. Чтобы она не дошла до подвальных помещений, было принято решение на 4 часа отключить подачу холодной воды в жилые дома нового микрорайона села Дальнего.

Предположительно водоснабжение возобновится сегодня после 19:00. В случае необходимости ограничение будет продлено. Тогда организуют подвоз воды. Администрация Южно-Сахалинска прилагает все усилия для устранения аварии в короткие сроки.