На кинофестивале «Край света» Гришковец научит сахалинцев рассказывать истории

Организаторы Сахалинского международного кинофестиваля «Край света» рассказали о программе мастер-классов в этом году.

Председатель жюри режиссёр-документалист Марина Разбежкина даст мастер-класс под названием «Кино без страха: здесь и сейчас», посвящённый созданию документального кино, рассказал генпродюсер фестиваля Алексей Агранович.

- На мастер-классе мы будем говорить о том, как выбрать героев для своего кино, как преодолеть их нежелание жить рядом с камерой и что такое сценарий документального фильма, - сообщила организаторам Разбежкина.

Совместный мастер-класс «Как научиться смотреть кино и надо ли это делать» проведут известный кинокритик, главный редактор журнала «Искусство кино» - основного российского профессионального издания о кино - Антон Долин и программный директор кинофестиваля Алексей Медведев.

- На наш фестиваль мы пригласили Марианну Скрыбыкину, основателя якутской кинокомпании ART Doydu - лидера регионального проката. Мы уже много раз рассказывали об этом феномене, который случился в Якутии, где региональный кинематограф стал зарабатывать деньги. Это крайне малобюджетные проекты, которые зарабатывают в своём собственном прокате в Якутии больше, чем на это потрачено. Причём процент успешных в прокате фильмов выше, чем в большом российском кино. Она расскажет о своём опыте, - добавил Агранович.

Писатель и актёр Евгений Гришковец, кроме того, что традиционно проведёт «Ночь в кино» - 28 августа он сыграет свой далеко не новый, но один из лучших спектаклей «+1», соберёт сахалинцев на мастер-класс «Как рассказать историю?». Он научит, как из собственной биографии сделать произведение искусства любого жанра.

VII Сахалинский международный кинофестиваль «Край света» пройдёт с 25 августа по 1 сентября.