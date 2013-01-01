Учет яблок

В конце 1946 года руководитель Гражданского управления, а впоследствии председатель облисполкома Сахалинской области Дмитрий Крюков, сам вышедший из крестьян, издал специальный указ, посвященный развитию садоводства

«Придавая исключительное значение в условиях Севера делу развития фруктового и ягодного садоводства... использованию имеющихся садов в Невельском, Холмском, Южно-Сахалинском и других районах, где произрастают яблоки, груши, сливы, гуми, сладкая рябина, черешня, смородина, крыжовник, малина и клубника, приказываю: учесть по области все имеющиеся у крестьян и в организациях сады из плодовых деревьев и ягодных кустарников... Все учтенные сады взять под особую охрану, выдав владельцам их охранное свидетельство, запретив им сокращение площадей под садом и уничтожение деревьев». Сады были учтены, многие переданы колхозам. Активно сажали плодовые деревья переселенцы из центральной части страны. С первых же лет акклиматизацией и выведением новых сортов занялись ученые-селекционеры Сахалинского филиала Академии наук СССР.

В Южно-Сахалинске садом стало подсобное хозяйство завода плодово-ягодных вин, выделенное в 1954 году в отдельный самостоятельный совхоз. Директором «Плодово-ягодного» был назначен Георгий Гаюнов. Уже в 1957 году садовая площадь в совхозе по сравнению с 1954 годом увеличилась в 10 раз, составив 92 гектара. Потом, когда наладилось транспортное сообщение с материком, был взят курс на обеспечение островитян плодово-ягодной продукцией, в том числе из братских в то время республик дальнего зарубежья. Фрукты и ягоды там росли лучше, а тарифы на перевозку были дешевыми. Сады пришли в упадок. Остались только названия: Яблочное, Садовники, Грушевый сад…

А в 90-х годах начало разваливаться все островное сельское хозяйство, и садоводство стало уделом дачников. И вот теперь правительство области приняло решение о самостоятельном обеспечении островитян дешевой витаминной продукцией. И не только закрытого грунта, строя современные теплицы, но и возрождая промышленное садоводство. В текущем году вместе с белорусскими аграриями на 6 гектарах земель колхоза «Корсаковский» уже высажен яблоневый сад. Как сообщается, более 8 тысяч саженцев отправил на остров Минский центр плодоводства, с которым правительство области заключило договор о сотрудничестве. Были тщательно подобраны сорта плодовых деревьев с учетом островного климата – выбраны самые морозоустойчивые, способные переносить 30-градусный холод. Кроме того, выбраны полукарликовые сорта плодовых деревьев, одно из достоинств которых – быстрая адаптация. А самое главное – плодоносить яблони будут уже на второй-третий год. Работники совхоза прошли первичное обучение у белорусских специалистов, которые уже нынешней осенью прибудут на остров и поделятся опытом по уходу за садом: обрезке веток, формированию кроны и защите от болезней. Уже выделены земли под сад в Холмском районе. В Невельском начинается строительство большого агрокомплекса в Шебунино, где часть земли также будет отдана под плодовые насаждения. Но не отстают и дачники. Мы сообщали, что этой весной наблюдается бум на саженцы плодовых растений. На пике моды у островитян – колонновидные, или компактные, яблони. Сейчас появились сорта, которые прекрасно чувствуют себя в сахалинском климате. В тренде также груша, все большую популярность приобретают новые сорта слив. Однако главный хит последних двух лет – алыча кубанская. Безусловно, на росте спроса сказались массовое индивидуальное жилищное строительство и выделение «дальневосточного гектара» – ведь ряд островитян уже высказал намерение использовать полученную землю под плодовые сады.