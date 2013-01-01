Автохамы продолжают завоёвывать тротуар у поликлиники Южно-Сахалинска

Автолюбители не согласны, что тротуар возле поликлиники №1 Южно-Сахалинска является собственностью пешеходов. И упорно продолжают парковаться возле медучреждения.

Фотографии «свеженьких» нарушителей в редакцию РИА «Сахалин-Курилы» прислал очевидец. На снимках видно, как владелец Toyota Land Cruiser припарковался недалеко от входа в поликлинику.

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SKR против автохамов

Подобные нарушения на данной территории - не редкость. Не так давно нам прислали снимок чёрного Lexus, устроившего стоянку на площадке у поликлиники.

Конечно, для автолюбителей это лакомый кусочек: есть где встать, развернуться. Чего такому месту простаивать зазря, думают они.

Горожане часто задаются вопросом, отчего тротуары областного центра (особенно на Коммунистическом проспекте) выглядят так, будто по ним каждый день ездит трактор? Ответ очевиден. Пока по ним «бегают» такие «кони» японского происхождения, пешеходы будут вечно спотыкаться или обходить раздробленное покрытие, мамочки - везти ребёнка в трясущейся коляске и ломать каблуки. Тротуар – это часть улицы, предназначенная для пешеходов. Парковка автомобилей на тротуарах является нарушением Правил дорожного движения РФ и влечет административную ответственность в соответствии с п. 3, п. 6 ст. 12.19 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Штраф за такое нарушение составляет 1 тыс. рублей. Кроме того, дополнительно сотрудники ГИБДД могут задержать транспортное средство, поместив его на штрафстоянку (часть 1 статьи 27.13 КоАП). То есть, кроме штрафа, водителю придется оплатить стоимость эвакуации и хранения на штрафстоянке. РИА «Сахалин-Курилы» запустило проект «SKR против автохамов». О случаях нарушения Правил дорожного движения сообщайте по телефонам редакции: (4242) 46-49-47 и 46-16-27, по эл. почте lenta@skr.su или на whatsapp по номеру 8-914-645-72-33. Горожане, ставшие свидетелями нарушения правил благоустройства, могут зафиксировать факты незаконной парковки самостоятельно - сделать фотографию, на которой будет виден госномер транспортного средства, записать время, дату и адрес совершения правонарушения и отправить в административную комиссию Южно-Сахалинска на электронную почту oo.koshelenko@yuzhno-sakh.ru Телефон 300-809 (доб. 4 и 8)