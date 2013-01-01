Агранович рассказал о преимуществах сахалинского кинофестиваля «Край света»

Генеральный продюсер Сахалинского международного кинофестиваля «Край света» Алексей Агранович на пресс-конференции 26 июня рассказал, чего он ожидает от традиционного кинофорума.

- Я хочу пережить то, что переживал здесь последние три года, это уж точно. Это огромное счастье – разговаривать с людьми, которые интересуются кино, жизнью. Иногда в повседневной жизни руки опускаются, становится не по себе от того, что происходит вокруг, но вот эти дни и, в первую очередь, сахалинские зрители снимают с меня этот морок. И я думаю: нет, в основном всё-таки люди – люди, в основном, человечество прекрасно. Действительно я езжу сюда именно за этим опытом.

Кроме того, Агранович сказал, что замечает, как на сахалинском фестивале меняются выражения лиц его искушённых фестивальной жизнью коллег.

- Потому что нам с вами как-то удалось создать здесь площадку, саму по себе являющуюся произведением искусства. Диалог о жизни, о кино, о себе – уникален. Для меня это самое главное и ценное здесь. Для меня это не перестаёт быть открытием каждый раз, - сказал Агранович.

Отвечая на вопрос о преимуществах сахалинского фестиваля, генпродюсер отметил, что здесь можно посмотреть фильмы, которые в России ещё никто не видел, а, может, и не увидит, поговорить с кинематографистами, которые редко бывают на Дальнем Востоке, а, может, не бывали никогда. А главное – на Сахалине в дни фестиваля есть возможность пожить фестивальной жизнью и, что немаловажно, бесплатно посещать кино.

- Мы в этом году пытаемся обратить внимание не только Сахалинской области, но и всей страны на то, что это в первую очередь социальный проект, базирующийся на культурном событии. В область приедут журналисты самых известных федеральных СМИ, и не только из отделов культуры, но и из отделов, пишущих об обществе. Журналистов в этом году будет на 20% больше, чем обычно, - рассказал Агранович.

Кроме того, он поделился проектом, который пока ещё находится в стадии задумки. Организаторы предложили медиахолдингу, в который входят Рамблер и Лента ру, сделать трёхнедельный видеорепортаж про то, как режиссёр Борис Хлебников едет на машине из Москвы на Сахалин на показ своей картины.

Седьмой Сахалинский международный кинофестиваль «Край света» пройдёт с 25 августа по 1 сентября.