Сахалинец обвиняется в гибели 80-летнего родственника

Сахалинец стал фигурантом уголовного дела за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека.

Как стало известно РИА «Сахалин-Курилы», на теле 80-летнего жителя долинского села Сокол следователи обнаружили признаки насильственной смерти. В преступлении обвиняется родственник жертвы. Во время ссоры, причиной которого стали личные неприязненные отношения, фигурант несколько раз ударил оппонента по голове. Пенсионер скончался на месте от черепно-мозговой травмы.

В настоящее время обвиняемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.