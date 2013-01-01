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17:46 / Социум / национальности / законы  

Прыжок через нарты

В Сахалинской области впервые прошел Дальневосточный гражданский форум «Народы. Религии. Общество», где обсуждались тонкости межнациональных отношений

Комфорт соседства

Подобные мероприятия проходят в разных регионах ДФО. В этот раз гостей со всего Дальнего Востока и других уголков страны приняла наша область. Обсудить вопросы регулирования межнациональных отношений в ДФО приехали представители Федерального агентства по делам национальностей, Государственной думы, Управления делами президента РФ.

Тема, как неоднократно заявлял ведущий многих круглых столов, ответственный секретарь комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Андрей Худолеев, очень сложная и достаточно тонкая. В обществе она вызывает много вопросов. И поисками ответа на них озабочены и федеральные органы власти, и местные сообщества, и национальные диаспоры.

На первый взгляд все выглядит, в общем-то, неплохо. По крайней мере, в нашей области, где проживают представители около 120 национальностей.

В частности, как рассказал мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, местные власти ведут большую работу, направленную на укрепление межнациональных связей. В Южно-Сахалинске регулярно проводятся культурно-массовые мероприятия, организованные представителями диаспор, проживающих на территории городского округа. В ряде южно-сахалинских школ на регулярной основе преподают корейский и японский языки.

В этом году региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» реализует проект «Уроки дружбы». Представительницы национальных общественных объединений, добившиеся успехов в различных сферах деятельности, являются постоянными участницами и лауреатами городского конкурса «Женщина года».

Особое внимание администрация города уделяет и созданию комфортных условий для коренных малочисленных народов Севера. На протяжении семи лет при мэрии действует Совет представителей малочисленных народов. Его задача – комплексное решение проблем развития традиционной хозяйственной деятельности коренных этносов, их духовное и национально-культурное развитие с учетом специфических условий жизни в городской среде.

И все это действительно есть.

Однако дискуссия на круглом столе с участием представителей коренных островитян получилась бурной – проблем на северах хватает. Да и высокие гости не были склонны к излишнему оптимизму. Например, заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Андрей Меженько специально заострил внимание на социальной и культурной адаптации мигрантов:

– Наша страна испытывает серьезную миграционную нагрузку, но у нас пока нет органа, который бы вел эту работу. Надеемся, что в ближайшее время он будет определен, уже есть соответствующие поручения. Кроме того, наше агентство вместе с профильным комитетом Госдумы, общественными организациями и экспертами занимается разработкой проекта федерального закона о социальной и культурной адаптации иностранных граждан…

Обряды караимов

О несовершенстве нашего законодательства говорил и председатель комитета по делам национальностей Госдумы, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Ильдар Гильмутдинов.

– Вот посмотрите, в Якутии реализуют отличный проект – летний кочевой лагерь. Дети изучают быт своих родителей, свою историю, свои корни. Но ни в одном нормативном акте нет такого понятия, как летний кочевой лагерь. Стало быть, нет и финансирования, все делается на чистом энтузиазме. Аналогичная ситуация с кочевыми школами – в законе об образовании просто нет такого понятия. И вообще, у нас почему-то отсутствует реестр народов страны, из-за чего возникает множество запутанных ситуаций. С тем же усыновлением, например. У кочевника нет постоянного места проживания, стало быть, он лишен многих прав…

– Речь идет не только о народах Севера, – добавил Андрей Худолеев. – Кто, например, знает, что в Крыму также живут коренные малочисленные народы? В частности, караимы, их немного более 500 человек. Но их культура и образ жизни так же нуждаются в бережном отношении…

Словом, высокие гости активно интересовались местным опытом, и местными проблемами тоже.

А их хватает, и не только у коренных народов Севера.

Например, член правления Южно-Сахалинской городской организации корейцев Ким Чун Ген рассказала о необходимости издания популярного учебника корейского языка. Как выясняется, родной язык у молодых представителей крупнейшей на Сахалине корейской диаспоры постепенно выходит из оборота. Большинство студентов, изучающих его на Восточном факультете СахГУ, – представители других национальностей.

Методика победы

А взять, например, такое направление, как национальный спорт. Мелочь, казалось бы, но очень важная мелочь…

– У нас есть хорошие наработки в этом плане, – говорит профессор СахГУ Петр Пасюков, который стоял у истоков формирования факультета физической культуры и спорта университета. – Про ту же легкую атлетику давно написаны целые тома, теперь нужны методические материалы по национальным видам спорта. Может быть, действительно, их надо начинать преподавать еще в детском саду, вместе с языком. Дело только в финансировании…

Здесь нельзя не отметить один парадокс. Финансирование в принципе есть. Как, в частности, заметил Ильдар Гильмутдинов, для национального спорта созданы все условия. Достаточно двух региональных спортивных федераций, и ничто не мешает создать общероссийскую федерацию. Она может финансироваться уже из федерального бюджета. Однако этим вариантом практически никто не пользуется.

Не случайно в качестве одной из основных проблем Андрей Худолеев назвал именно информационную разобщенность. В регионах накоплен хороший опыт, но обмена им нет. В этой связи Худолеев предложил всем почаще заходить на сайт Ассамблеи народов России, заместителем председателя которой он, кстати, является.

Ну и сам по себе гражданский форум «Народы. Религии. Общество» стал хорошей площадкой по обмену этим опытом. Тем более что он проходил параллельно с разработкой законопроекта о российской нации – инициатором его принятия выступил президент страны.

– Название условное, – сказал по этому поводу Ильдар Гильмутдинов. – И речь вовсе не идет о том, чтобы все обобщить. Наоборот, необходимо подчеркнуть особенность каждого народа нашей многонациональной страны. Потому что исследования, да и весь наш жизненный опыт показывают – если народ хранит свою историческую память, свои духовно-нравственные традиции, то никакая напасть в виде того же терроризма и экстремизма нам не страшна. Здоровое общество их просто отторгнет…

Сахалинское мастерство

Добавим, что завершился Дальневосточный гражданский форум принятием итоговой резолюции. После официальной части гости форума посетили несколько тематических площадок. Одни побывали в Корейском культурном центре, расположенном в Южно-Сахалинске, где приняли участие в мастер-классе по приготовлению национальных блюд. Другая группа познакомилась с проектом «Уроки Дружбы» Ассамблеи народов Сахалинской области. А третья группа отправилась в

село Троицкое Анивского района, где посетила «Дом милосердия» – реабилитационный центр для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию, и патриаршее подворье храма Святого князя Александра Невского.

Затем делегация побывала в музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин». Здесь участники форума познакомились с экспонатами, приняли участие в мастер-классе по изготовлению национальных игрушек.

Теги  Адаптация Национальности Коренные малочисленные народы Законы Президент
Автор текста: Вадим Горбунов

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