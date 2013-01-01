В международный День борьбы с наркоманией сегодня в Южно-Сахалинске прошла акция «Жизнь без наркотиков».

По информации пресс-службы мэрии, ее организовало городское управление по физкультуре и спорту. Волонтеры центра молодежных инициатив раздавали прохожим информационные буклеты о последствиях пагубных привычек.

В памятках южносахалинцы могли найти советы о том, как противостоять угрозе наркозависимости, мерах профилактики, а также контактные данные организаций досуга и занятости детей и молодежи.

- Сегодня представители федерации армрестлинга области провели мастер-классы и мини-турниры для всех желающих. 130 южносахалинцев приняли участие в открытых соревнованиях прямо на улицах города. Все победители получили сертификаты от спортивных клубов и секций, действующих на территории города, на бесплатные занятия по каратэ, кудо, капоэйро, армейскому рукопашному бою, хапкидо, кендо, панкратиону, кикбосингу, тхеквондо и гольфу, - рассказал специалист управления Алексей Нам.

Организаторы напоминают, что работники образовательных учреждений, а также родители юных горожан могут обратиться в любой из восьми молодежных клубов при ЦМИ за организационной, методической поддержкой и помощью в проведении тематических мероприятий по пропаганде здорового образа жизни.