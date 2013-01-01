Центр внимания. Выпуск от 26 июня
В этом выпуске: ДТП со смертельным исходом, отбросить мир иллюзий, поклялись в верности и получили номерные жетоны, закружились в вальсе, спортивные и другие новости.
ДТП со смертельным исходом
В субботнее утро в Невельске водитель «Мерседеса» насмерть сбил 20-летнюю девушку. Страшная авария произошла на улице Ленина в районе дома №2. Жительница портового города стала переходить дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В это время на очень высокой скорости ее буквально снесла иномарка. Свидетели отмечают, удар был такой силы, что девушку отбросило на десяток метров. Известно, что 31-летний водитель управлял автомобилем в состоянии опьянения. В результате ДТП молодая невельчанка скончалась в машине скорой помощи при транспортировке в местную ЦРБ.
Еще одна авария
Еще одна авария с участием «Мерседеса», только уже в Южно-Сахалинске, произошла на улице Горького. Там женщина-водитель не пропустила на пешеходном переходе 10-летнего ребенка. Мальчик получил различные травмы. В связи с увеличением количества страшных ДТП руководство регионального УГИБДД приняло решение перевести личный состав на усиленный режим несения службы.
Режим свободного порта
Три завода, стройцех, складская база и туристический кемпинг. Частные инвесторы планируют вложиться в строительство в Корсаковском районе. Напомню, там сейчас действует режим свободного порта Владивосток. Это дает бизнесменам ряд преференций - льготы по налогам на землю, имущество, прибыль и многие другие. Заинтересованные в них предприниматели презентовали свои проекты комиссии при наблюдательном совете.
Отбросить мир иллюзий
26 июня во всем мире борются с наркозависимостью и незаконным оборотом запрещенных веществ. Эта проблема по-прежнему остро стоит перед обществом. Цифра продолжает уверенно двигаться к 190 миллионам человек во всем мире, кто предпочитает жить в мире иллюзий, отбросив радости реальной жизни. Свои двери в этот день распахнул наркодиспансер.
Поклялись в верности и получили номерные жетоны
Стали юнармейцами. Торжественное посвящение школьников в ряды всероссийского военно-патриотического движения прошла в Южно-Сахалинске. Дети поклялись в верности Отчизне и получили специальные жетоны. Церемонии принятия в ряды Юнармии предшествовали недельные сборы на полигоне танковой директрисы в Анивском районе.
Закружились в вальсе
Одиннадцатиклассники Южно-Сахалинска отметили выпускной на площади Ленина. Там собрались около трёх сотен выпускников. Большинство были в праздничных платьях и костюмах. Несмотря на решение сократить торжественную часть и отменить вальс выпускников в связи с погодными условиями, танец всё же состоялся.
Новости «Края света»
Мультинациональное жюри будет оценивать конкурсную программу на сахалинском международном кинофестивале. Генеральный продюсер «Края света» Алексей Агронович рассказал о секретах грядущего события. Главная тема седьмого «Края света» - «Сахалин. Автобиография». Возглавит жюри известный кинодокументалист Марина Разбежкина. Также оценивать картины будут модный российский актер Петр Федоров, режиссер, балерина и актриса Алиса Хазанова и зарубежные кинематографисты Кодзи Ямамура, Ананд Ганди.
Фестиваль культуры Японии и России
О том, что такое икебана, нибутани-ита или маття, могли узнать сахалинцы на первом в истории острова фестивале культуры Японии и России. Он открылся в Чехов-центре с демонстрации образчиков русского и японского искусства и завершился там же гала-концертом артистов обеих стран.
Вернуться к творческим истокам
Художница из Приморья Анна Копытина решила возродить движение под названием «Шикотанская группа». Оно появилась на Курилах в 60-е годы прошлого века. Тогда известные живописцы приезжали на Кунашир и Шикотан, чтобы запечатлеть первозданную природу островов. Своими работами они прославились на всю страну.
Встали на путь оздоровления
Волейбольные, баскетбольные и футбольные мячи, игровую сетку вручили постояльцам православного реабилитационного центра Невельска. В нём оказывают помощь тем, кто оказался зависимым от алкоголя и наркотиков. Сегодня в центре живут 12 человек. Они решили встать на путь оздоровления и отказались от пагубных привычек. Специальную программу здесь совместно со священниками и социальными работниками разработали врачи-психиатры, наркологи и психологи. Программа реабилитации рассчитана на шесть месяцев.
Прыжки с трамплина
Летний сезон по прыжкам на лыжах с трамплинов открыт. Соревнования состоялись на комплексе областной школы зимних видов спорта. Правда, в процесс внезапно вмешались ливень и туман. Зрители увидели полёты лишь на одном спортсооружении мощностью 70 метров.
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