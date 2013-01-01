Центр внимания. Выпуск от 26 июня

ДТП со смертельным исходом

В субботнее утро в Невельске водитель «Мерседеса» насмерть сбил 20-летнюю девушку. Страшная авария произошла на улице Ленина в районе дома №2. Жительница портового города стала переходить дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В это время на очень высокой скорости ее буквально снесла иномарка. Свидетели отмечают, удар был такой силы, что девушку отбросило на десяток метров. Известно, что 31-летний водитель управлял автомобилем в состоянии опьянения. В результате ДТП молодая невельчанка скончалась в машине скорой помощи при транспортировке в местную ЦРБ.

Еще одна авария

Еще одна авария с участием «Мерседеса», только уже в Южно-Сахалинске, произошла на улице Горького. Там женщина-водитель не пропустила на пешеходном переходе 10-летнего ребенка. Мальчик получил различные травмы. В связи с увеличением количества страшных ДТП руководство регионального УГИБДД приняло решение перевести личный состав на усиленный режим несения службы.

Режим свободного порта

Три завода, стройцех, складская база и туристический кемпинг. Частные инвесторы планируют вложиться в строительство в Корсаковском районе. Напомню, там сейчас действует режим свободного порта Владивосток. Это дает бизнесменам ряд преференций - льготы по налогам на землю, имущество, прибыль и многие другие. Заинтересованные в них предприниматели презентовали свои проекты комиссии при наблюдательном совете.

Отбросить мир иллюзий

26 июня во всем мире борются с наркозависимостью и незаконным оборотом запрещенных веществ. Эта проблема по-прежнему остро стоит перед обществом. Цифра продолжает уверенно двигаться к 190 миллионам человек во всем мире, кто предпочитает жить в мире иллюзий, отбросив радости реальной жизни. Свои двери в этот день распахнул наркодиспансер.

Поклялись в верности и получили номерные жетоны

Стали юнармейцами. Торжественное посвящение школьников в ряды всероссийского военно-патриотического движения прошла в Южно-Сахалинске. Дети поклялись в верности Отчизне и получили специальные жетоны. Церемонии принятия в ряды Юнармии предшествовали недельные сборы на полигоне танковой директрисы в Анивском районе.